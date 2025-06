Un bombardero B-2 de las Fuerzas Aéreas de EEUU sobre el oceáno Pacífico. / SSGT BENNIE J. DAVIS III / AP

El ataque estaba en la agenda. Desde que Israel empezó a lanzar misiles contra Irán era cuestión de días que Trump entrara en la guerra. Y lo ha hecho, acabando con 45 años de contención. Era de madrugada en Teherán cuando los aviones B-2 empezaron soltar lastre desde el cielo de Irán para perforar las tripas de sus instalaciones nucleares.

Ocurre días antes de que se inicie la cumbre de la OTAN. Seguro que Trump no quería el escrutinio de sus pares, pero al tiempo que los aviones descargaban las bombas americanas ¿Sugerirá que si los ayatolas inician la revancha los aliados deben pagar las consecuencias, sin haber sido siquiera consultados? Comienza una cumbre incierta y dividida, como los tiempos a los que un estado prepotente y otro genocida nos han lanzado. Un mundo en el que desde la llegada de Trump solo la fuerza cuenta, sea para ganar o para someter. Esa es su estrategia para acabar con las guerras. Otra cosa es que funcione.

Que nadie dude que Irán buscará revancha y aunque no lo haga por medios convencionales, ya que su poderío militar es muy inferior, lo hará por otros no convencionales. Para empezar el petróleo y la inflación nos van a hacer la vida más cara a todos, pero además el conflicto puede extenderse a toda la región de Oriente Medio. Según los cálculos de Israel y EE.UU el ataque va a debilitar al régimen, lo cual está por ver, porque cuando un país es atacado desde fuera raramente la oposición tiene espacio para ganar. Basta ver lo que ocurrió en Iraq o en Afganistán con la entrada americana para saber que el poderío militar por sí solo no construye países más seguros. Los deja tiritando, más inestables que nunca

¿Quién garantiza un régimen mejor en Irán? La onda expansiva se extiende a todo el mundo occidental, incluida Europa donde el principal riesgo ya no es la amenaza rusa, sino la incapacidad de confiar en que EE.UU. nos proteja metido a defender a un estado genocida y a rehabilitar a Putin, mientras las bombas y misiles que hoy descargan desde el cielo en Irán pueden llegar de regreso aquí.