La semana de los tres fiestorros

Cada vez que el delegado de la Zona Franca, Pere Navarro, y su directora general, Blanca Sorigué, organizan un acto, evento o entrega de premios hay alguna sorpresa positiva. El miércoles, con motivo de ‘La Nit de la Logística del SIL’, citaron a los casi 600 invitados provenientes del mundo de la logística en Beso Pedralbes. Un espacio único, ubicado en los jardines del hotel Torre Melina Gran Meliá, en el que solo entrar te hacen sentir que el verano ya está aquí. Asistió el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el delegado del gobierno, Carlos Prieto, y la presidenta de la Diputación, Lluisa Moret, entre otras autoridades, además de referentes del sector como Eva Valenzuela, directora general del Aeropuerto de Barcelona, Guillermo Belcastro, CEO de Hutchinson Best, José Alberto Carbonell, presidente del Port de Barcelona, Goretti Torrella, presidenta de Torrella Ingenieria y Arquitectura, Ignacio García Cuenca, CEO de Goodman, Fran González, delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, o María José Cuenda, directora general comercial e inmobiliario de AENA.

La mayor parte de los presentes quedaron impresionados por la belleza del lugar, con unos globos deslizándose sobre la piscina al ritmo de una saxofonista. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al final. Una espectacular coreografía de drones sobrevoló los jardines a la vez que los invitados activaban unas pulseras verdes que generaron un impresionante juego de luces. Hubo también, a iniciativa de Blanca Sorigué, foto del sector femenino, que cada año gana más peso en el mundo de la logística. En fin, que ya estamos esperando el próximo acto para ver qué se inventan para seguir sorprendiendo y divirtiendo a sus invitados.

Pere Navarro y Blanca Sorigué del Consorci de la Zona Franca observan el espectáculo de los drones tras los Premios SIL / Cedida

El ‘rooftop’ que toca el cielo

Otro de los eventos sonados de la semana, organizado con suma elegancia, creatividad y sorpresas, fue la inauguración del edificio Estel Barcelona. Nada podía fallar, pues detrás estaba la agencia The Creative de Bibiana Ballbé. O sea, garantía de divertimento y de éxito. El nuevo espacio, que hace 15 años era la sede de Telefónica, albergará a 4.000 trabajadores en unas espectaculares instalaciones. Fue el alcalde, Jaume Collboni, quien dio por estrenado el edificio con un parlamento en la fantástica terraza del piso 14.

Había muchos invitados de profesión como la CEO de Savills, Anna Gener, la directora de negocio de CBRE, Eva Jodar, el cofundador de Asabys, Josep Ll. Sanfeliu, la directora de estrategia del Consorcio de Turismo de Barcelona, Anna Marquès, la directora general de La Roca Village, Elena Foguet, o la consultora Berta Roca, además de diferentes actores de este sector. No se lo perdió el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, aunque no se quedó hasta el final. Y, cómo no, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay. El proyecto ha sido promovido por las firmas de inversión Bain Capital y FREO Group y, según palabras del propio alcalde, el "Estel es el símbolo de la Barcelona del futuro". Pues sí, un espacio para trabajar, pero que también te permite disfrutar de un gimnasio, una zona de relajación, un comedor, un auditorio, próximamente un restaurante y una terraza que ellos llaman ‘rooftop’. Lo dicho, espectaculares el acto y el edificio.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante su intervención / Zowy Voeten

El ’Yellow Day’ más feliz

La gente de Vueling es diferente, entusiasta y divertida. Seguramente por eso celebraron este miércoles el día amarillo. Fue una ‘party’ de verdad. O sea, sin discursos de políticos, sin videos institucionales, ni mensajes subliminales. Fiesta y punto. La directora de Asuntos Públicos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, fue una de las culpables del éxito de un acto que reunió a políticos, periodistas, influencers y profesionales de distintos ámbitos. Así que vimos desde el presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, hasta el exconseller y actual presidente del Comité Asesor de Infraestructuras del ayuntamiento Santi Vila. Sin embargo, las que más animaron la fiesta fueron el triplete de experiodistas de Barça TV Judit Esteban, Laura Aparicio y Patricia Domínguez, que asistieron junto a sus colegas Laura Burgués de TV3 y Gemma Soler de ESPN. También vimos a Arantxa Calvera y a Esther Grávalos o las influencers Gala Moix, Ona Jou y Joana Cabratosa. Hubo concursos, premios, música y un buen catering de Les Filles Café. Dicen que el 'Yellow Day' es el día más feliz del año. Este miércoles lo fue.