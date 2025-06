La guerra entre Israel e Irán a la espera de Trump

Desde 1996, Binyamín Netanyahu lleva tratando de convencer al mundo de que Irán está a punto de contar con armas nucleares. Y, aunque los hechos le lleven la contraria, por fin ha decidido pasar a la acción desencadenando una guerra abierta que, además de servirle para arruinar la posibilidad de un nuevo acuerdo entre Teherán y Washington, busca destruir el programa nuclear iraní y echar abajo el régimen nacido en 1979. Una guerra limitada fundamentalmente al ámbito aéreo, pero con un enorme potencial para provocar una escalada que termine por afectar a toda la región, escapando al control de los principales actores implicados.

Por una parte, Israel, violando una vez más el derecho internacional, lleva desde el pasado día 13 lanzando oleadas de ataques aéreos contra diversas instalaciones nucleares iranís, factorías de fabricación de misiles, sistemas de defensa antiaéreos y hasta algunas de sus infraestructuras energéticas; todo ello acompañado del asesinato de científicos nucleares y altos mandos militares y de los 'pasdarán'. Lo que ansía es degradar todo lo posible la capacidad iraní para seguir enriqueciendo uranio, cuando ya se estima que cuenta con unos 400 kg enriquecidos por encima del 60%, lo que le permitiría llegar a disponer en algún momento del material suficiente para fabricar nueve bombas nucleares. Aunque sabe, en cualquier caso, que la destrucción completa del programa está fuera de su alcance, todo indica que está decidido a seguir golpeando sin tener muy claro en qué puede desembocar esta dinámica belicista.

Por otra parte, Irán está respondiendo a los ataques con los escasos medios que puede activar. Su anticuada aviación no puede retar a la israelí en ninguna circunstancia, mientras que sus peones regionales -Hamás, Hizbulá y Ansar Alá, principalmente- están muy debilitados tras el castigo sufrido a manos de Israel. En términos militares eso significa que tan solo cuenta con sus misiles balísticos (y algunos drones) para mostrar a su enemigo su voluntad de resistir. Y si en los primeros días del enfrentamiento las oleadas iranís superaban el centenar de misiles, ahora apenas van más allá de la decena; una señal más de su notable inferioridad de fuerzas.

Llegados a ese punto, cabe entender que tanto Tel Aviv como Teherán están dispuestos a mantener sus respectivos guiones militares. Lo previsible en principio es que el primero, tras haber logrado la superioridad aérea, lo que le ha permitido dañar (aunque sin que se sepa hasta qué nivel) las instalaciones de Isfahan, Natanz y Arak, continúe en esa misma línea por un tiempo indefinido. El segundo, mientras declara que no volverá a una mesa de negociaciones hasta que Israel no detenga los ataques, probablemente se centrará en preservar lo que pueda de su programa nuclear (y de sus científicos) y en seguir lanzando los misiles que pueda con la vana esperanza de que Israel agote sus misiles interceptores. Un guion muy previsible, del que no se deriva un final de la violencia a corto plazo y que aumenta la posibilidad de una escalada regional.

En ese punto es donde cobra especial importancia el papel que esté dispuesto a jugar Donald Trump. En contra del discurso oficial, que insiste en que hasta ahora Washington no está implicado en la guerra, conviene recordar que no solo le ha proporcionado a Tel Aviv valiosa información operativa para realizar los ataques, sino que también está participando (junto con británicos y jordanos) en la interceptación de los misiles iranís. Lo que Netanyahu busca desesperadamente es que Trump dé un paso más, implicándose en el ataque a la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, donde Irán tiene sus centrifugadoras más avanzadas. Ubicada a unos 90 metros de profundidad, las fuerzas israelís no cuentan con ningún medio convencional para destruirla; sin embargo, EEUU dispone de las bombas GBU-57 -con unos 13.600 kg de peso y una carga explosiva de unos 2.700 kg, capaz de batir objetivos fuertemente protegidos- y de los bombarderos estratégicos B-2 Spirit, que pueden cargar un par de ellas hasta su objetivo. De momento, mientras Trump deshoja la margarita, Irán calcula si salirse del TNP y acelerar el paso para sumarse al club nuclear.