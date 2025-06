Tengo muchísimas ganas de ver 'Blossoms Shanghai', la primera serie de Won Kar-wai, por todo lo que imagino de ella después de haber disfrutado tanto con 'Deseando amar' y '2046'. Como imagino que voy a necesitar tiempo y atención para verla, sospecho que quizá la deje en "ganas de ver" durante semanas, pero esas ganas serán imperturbables porque seguro que me va a gustar. La confianza es la capacidad de imaginar lo que encontrarás.

Primer giro de guion: ¿Qué hace uno con el Pedro Sánchez del jueves 12 de junio? Ese Pedro Sánchez que sale en rueda de prensa y se muestra abatido en todas las líneas de comunicación después de trascender públicamente los audios de Santos Cerdán: cara, voz, expresión, vestuario, etc. ¿Maquillaje? Quién sabe. ¿Te lo crees o no te lo crees? Él quiere que le creas. Pero ¿y si solo se juega a lo creíble? Está todo tan bien ejecutado que avanza la suspicacia. Ya sé que la duda no es nada moderna y todos hemos sacado ya nuestras conclusiones, pero démonos unos minutos. A veces uno no duda por ingenuidad, sino en defensa propia. Porque admitir que alguien finge con esa maestría implica aceptar que somos vulnerables al engaño, y aceptar también que no solo somos capaces de mentir, sino que podemos hacerlo con convicción, con método, con propósito.

Segundo giro de guion. En la verbena de San Juan, después de la cena y los petardos, escribimos en un papel lo que queremos quemar y lo lanzamos a la hoguera. Me gusta esta tradición que heredamos no sé muy bien de dónde, te obliga a revisar los últimos doce meses y desprenderte de lo que quieres dejar atrás. La curiosidad mató al gato y a mí me quemaría las manos por querer rescatar los papeles de mis amigos antes de que las llamas acabaran con su secreto. ¿De qué queremos desprendernos la inmensa mayoría? Creo que todo se resume en la decepción, el miedo y la desconfianza, lo llames como lo llames, lo escribas como lo escribas.

Al parecer, en 'Blossoms Shanghai' uno de los personajes dice que subir a pie el Empire State lleva una hora, y que caer de él, 8,8 segundos. Lo que dura un papel en la hoguera.

Eso, y la confianza.