La UE repite en Irán los errores de Irak

Los principales líderes de la Unión Europea (UE) están repitiendo en Irán los errores de Irak y de otras desastrosas operaciones de cambio en régimen (Afganistán, Libia) al respaldar y justificar la guerra preventiva que ha iniciado Israel contra Irán, pese a que es una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, respaldaron esta semana durante la reunión del Grupo de las Siete grandes potencias (G7) en Canadá la guerra israelí emprendida contra Irán bajo la cobertura del "derecho de Israel a defenderse", como si Israel se encontrara bajo ataque o ante la amenaza de un ataque inminente.

La declaración oficial de los líderes del G7 también reafirma su total respaldo a Israel en su ataque a Irán y su derecho a defenderse. El canciller Merz fue aún más lejos y declaró a la radiotelevisión pública alemana Deutsche Welle (DW) que "Israel está realizando el trabajo sucio para todos nosotros". Estos líderes de la UE parece que no son conscientes de que al respaldar la guerra preventiva de Israel contra Irán por la potencial amenaza futura nuclear dan validez a la justificación dada por Moscú para invadir Ucrania en 2022 por considerar una amenaza existencial para Rusia el prometido ingreso de Ucrania en la OTAN.

Típica guerra preventiva

El ataque de Israel es una típica guerra preventiva, que viola los artículos 2 y 51 de la Carta de las Naciones Unidas, no cumple los requisitos de autodefensa y es un intento indisimulado de cambio de régimen en Irán. El ataque israelí contra la central nuclear eléctrica iraní de Bushehr viola también el artículo 56 del Protocolo Adicional Primero de los Convenios de Ginebra, que prohíbe el ataque a este tipo de instalaciones por el grave riesgo que implica para la población.

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ha expresado su preocupación por el riesgo de fugas radiactivas a consecuencia de los múltiples ataques israelíes a las diferentes instalaciones nucleares iraníes. La gran mayoría de expertos juristas occidentales coincide en que Israel no puede alegar legítima defensa en su ataque a Irán.

Israel tiene 90 cabezas nucleares, según el instituto sueco SIPRI, y aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lleva varias décadas insistiendo en que Irán está a punto de disponer de una bomba nuclear, la inteligencia norteamericana lo niega. La directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, testificó ante el Senado en marzo que los servicios de inteligencia coincidían en que Irán no estaba fabricando una bomba nuclear, que el programa seguía suspendido desde 2003 por orden del líder supremo Ali Jamenei y que, aunque acumula uranio enriquecido, se encuentra a varios años de ser capaz de construir una bomba nuclear.

Alineamiento de Von der Leyen

Gobbard afirma que esas conclusiones siguen siendo válidas ahora. Grossi señala que el informe de la AIEA indica que no hay pruebas de que Irán construya una bomba nuclear y que Israel no puede utilizarlo como excusa para su guerra preventiva. El alineamiento proisraelí de Von der Leyen causó malestar entre diferentes gobiernos de los Veintisiete, porque carecía de mandato político para expresarse en esos términos en nombre de la UE. La reunión especial por videoconferencia de los ministros de Exteriores de los Veintisiete con la responsable de la diplomacia europea, Kaja Kallas, el 17 de junio constató que alrededor de la mitad los estados de la UE no respalda la guerra preventiva emprendida por Israel contra Irán.

Ante la división de los Veintisiete, Kallas enfatizó la necesidad de llegar a un alto el fuego y a una solución negociada. Macron también aparcó su belicismo proisraelí inicial y reorientó su actividad hacia la diplomacia para intentar revitalizar el papel marginal de la UE en Oriente Próximo con la reunión en Ginebra este 20 de junio de Kallas y los ministros de Exteriores de Alemania, Francia y Reino Unido con el ministro iraní de Exteriores, pese a la contradicción de que los tres países han respaldado la guerra preventiva emprendida por Israel contra Irán.

Las catastróficas consecuencias de las intervenciones occidentales de cambio de régimen en Irak, Afganistán y Libia para la población de esos países, para los europeos y para la seguridad global deberían servir de advertencia.