Benet Salellas va de Cuixart a Cerdán

Benet Salellas sabe lo que se hace. Si termina convirtiéndose en el abogado de cabecera del PSOE, nunca le va a faltar trabajo, y eso en los tiempos que corren es importante. No es que tenga necesidad de dinero -los de la CUP suelen ir sobrados de eso-, pero unos cuantos casos de corrupción al año siempre ayudan, y más si son de un partido político al que le sobran los billetes, aunque sus métodos para conseguirlos sean como mínimo sospechosos. Los excompañeros de Salellas en la CUP se han hecho los ofendidos -”mira que defender a un cargo del partido del 155” habrán dicho, originales como siempre- pero lo que sienten en el fondo es envidia, puesto que su único objetivo es también ser ricos para poder vestir como pobres. Ser pobre es una ordinariez al alcance de cualquiera, pero parecerlo a pesar de disponer de una abultada cuenta corriente y de unas cuantas propiedades, para eso es imprescindible ser de la CUP (no en vano, acrónimo de Como Un Pobre). Un buen ejemplo es Lluc Salellas, alcalde de Girona y hermano de Benet, que guarda en su despacho unas alpargatas para calzárselas cuando debe asistir a un acto oficial. Eso es la CUP. Benet es el más listo de los dos hermanos, aunque eso tiene escaso mérito, porque el alcalde -además de tener la ciudad hecha un vertedero con sus contenedores escasamente inteligentes- acaba de escribir en un folleto municipal que la noche de Sant Joan es la más larga del año, el tipo ya no distingue el invierno del verano, igual aparece en la verbena con botas de nieve en lugar de las alpargatas.

Un abogado no debe tener principios, por lo menos en el trabajo, aunque lo ideal es que no los tenga jamás. Si hay que defender a violadores, asesinos, pederastas o políticos del PSOE, se les defiende, con más ahínco cuanto más culpables. Salellas podría responder a sus excompañeros de la CUP lo mismo que el asesino a sueldo que encarna Max Von Sydow en 'Los tres días del cóndor', al ser preguntado por sus motivaciones cuando le encargan un 'trabajito': “Nunca pregunto el porqué, a veces pregunto cuándo, siempre pregunto cuánto”.

Otra cosa es que a Santos Cerdán le guste el riesgo. Salellas defendió -es un decir- en el juicio del 'procés' a Jordi Cuixart, y el pobre salió de ahí con una condena de nueve años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Si no fuera porque Sánchez decidió atornillarse en La Moncloa y ya se olía que necesitaría para ello los votos de JuntsxCompraventa (o como se llamen hoy), seguiría todavía entre rejas. No es el de Salellas el mejor currículum que pueda presentar un penalista, aunque hay que decir en su favor que él y su cliente fueron de los que más nos hicieron reír durante el juicio del 'procés', y eso que la competencia era dura. Es de esperar que Cerdán no se quede atrás, de entrada, parece un acusado de los que nos han de proporcionar carcajadas memorables, su aspecto atocinado invita a ello, antes incluso de hablar. Salellas no tendrá mucho trabajo para convertirle en otro hazmerreír, como lo fue Cuixart. Cómo no recordar cuando el magistrado le cedió el último turno de palabra.

-'Ho tornarem a fer, eh'? - afirmó ridículamente infantil, quiero creer que aconsejado por Salellas.

Naturalmente, lo dijo de cara a la galería, no volvió a hacer nada, ni él ni ningún otro de los acusados, confirmando así el valor pedagógico de la cárcel. Lo único que ha hecho Cuixart es montar una empresa en Suiza, lejos de los lacistas catalanes y de su abogado, Salellas.

Uno desea que Salellas siga con Cerdán la misma estrategia que con Cuixart, que fue la de dar soporíferas clases sobre la defensa de los derechos civiles en la historia, en lugar de dedicarse a defender a su cliente. Y deseo sobre todo que le aconseje a Cerdán que use su último turno de palabra igual que Cuixart.

-¿Desea decir algo el acusado antes de declarar el juicio visto para sentencia?

- Volveremos a hacerlo, ¿eh?

Y esta vez todos sabremos con seguridad que no es ningún farol, que, efectivamente, antes o después, dirigentes del PSOE volverán a cobrar comisiones, a financiar el partido de forma ilegal, a colocar a amigos en buenos cargos y a contratar señoritas de compañía. Son gente de palabra, y no los líderes del 'procés'.