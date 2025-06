Tragedias contemporáneas

En las tragedias shakesperianas, la traición es uno de los motores más efectivos para que funcione la historia. Una máquina que, cuando se pone en marcha, no tiene freno. Hay traidores políticos, traidores amorosos, traidores a la patria o, simplemente, traidores sin adjetivos, que estropean una relación hasta volverla viscosa y tóxica. Hoy en día, este tipo de acciones ya no pertenecen al terreno de la literatura dramática, sino que se concretan en otros ámbitos de la vida, más prosaicos. De acuerdo: hay traiciones en todas partes: en el seno de los partidos, en el seno de las parejas, en medio de las amistades más inquebrantables. Sin embargo, no hay traiciones como las que se dan en el terreno deportivo. Que vaya de antemano que no soy de los que piensan que Joan Garcia, el guardameta que ha salvado los muebles al Espanyol en las últimas temporadas, sea un traidor. Ha ejercido su derecho de irse a otro lado, ha pagado lo que había que pagar y ahora empieza un nuevo reto, que afronta "con ilusión". Lo ha dicho él, en un vídeo pensado para los pericos, consciente de que "esta decisión no será fácil de entender para todos". En resumen, que muchos aficionados hablarán a toda costa de traición, porque salir de casa e ir a parar al equipo contrario, al rival más combatido, es una elección que duele. Es decir: será el tema de la temporada y generará discursos, proclamas, estremecimientos y desgarro de vestiduras. El vídeo de Garcia es muy correcto, pero tiene un error imperdonable. La música de fondo podría formar parte de la banda sonora que utiliza Mémora cuando los familiares del difunto no tienen elegida ninguna música especial. Es así de neutra y triste. Para acabar de conformar los perfiles de la anunciada tragedia, el Barça ya ha colgado en las redes una imagen del portero con la camiseta azulgrana y con este lema, tipo feria Alimentaria: "Producte català, qualitat Barça". Hace tiempo, eran Otelo, Hamlet o Julio César quienes atizaban el odio y la venganza como reacción a la traición. Pasan los siglos y ahora la cosa va de fútbol y futbolistas.