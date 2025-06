Defender la democracia

Barcelona 19/06/2025 Economía Activos I Foro sobre la Paz y la Defensa en Europa Jornada o (I Fòrum Prensa Ibérica per la pau i la seguretat a Europa), interviene José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, en el Hotel Barceló Sants. FOTO DE RICARD CUGAT

Barcelona acogió ayer el I Foro sobre Paz y Seguridad en Europa, organizado por Prensa Ibérica a través de EL PERIÓDICO y Activos. Se trata de un punto de encuentro entre las administraciones y las empresas que ya operan en el sector de la defensa y las que podrían hacerlo en el contexto de la nueva política de seguridad que impulsa la Unión Europea y que pretende movilizar en los próximos cuatro años hasta 800.000 millones de euros, básicamente en forma de créditos y compra de productos y servicios por parte de los estados miembros. Esta importante inversión debe alinearse, según la propuesta del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya, con las políticas de reindustrialización. Y se deben entender como parte fundamental de la necesaria autonomía estratégica europea en el nuevo contexto geopolítico. Una parte de la opinión pública vincula este movimiento con el viejo militarismo y con el tráfico de armas de los años más duros de la guerra fría. Pero lo que explicaron en el foro los expertos va en la línea contraria, se trata de una apuesta tecnológica, fundamentalmente en las llamadas tecnologías de doble uso; de una apuesta por la seguridad; y de una apuesta por la disuasión. Como dijo el conseller de Unió Europea y Acció Exterior, Jaume Duch, aquí no se trata de atacar a nadie sino de disuadir a quienes con los instrumentos del siglo XXI tratan de amenazar, socavar o directamente destruir nuestro modelo de convivencia, basado en la democracia. Hablamos de defensa y no de otra cosa. Hablamos de paz y seguridad y no de otra cosa. Hablamos de tecnologías de doble uso y no de otra cosa. Hablamos de una apuesta paneuropea y no de otra cosa.

Como dijo en el Foro el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, se trata de estar con Europa, y ahora está siendo atacada por unos y está siendo abandonada por los que hasta ahora eran los garantes de su seguridad. Por todo ello es importante activar todo el tejido empresarial, el ya disponible en este momento o el que se pueda construir o reconvertir en los próximos meses/años. España va a invertir en el nuevo plan de defensa más de 10.000 millones de euros y Catalunya ya tiene empresas para captar parte de ellos, pero necesita que estas compañías sean más fuertes, estableciendo alianzas, que sean más innovadoras y venzan los reparos que otras pueden tener por entrar en este sector. Y esa inversión no llegará tampoco si no hay formación capaz de generar talento que se necesita aunque, como expresó el presidente de Barcelona Tech, Miguel Vicente, el talento digital que ya tiene, por ejemplo, la ciudad de Barcelona genera un efecto imán que ahora puede dirigirse a la tecnología dedicada a la seguridad. Barcelona, Catalunya, España, tienen capacidad de tener un papel destacado en la defensa europea. Y parece también que la voluntad.

En este contexto, es una muy mala noticia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comunicado al secretario general de la OTAN que España “se planta” y que no invertirá en defensa por encima 2%, cuando la exigencia de sus socios es llegar el 5%. Sánchez deberá aclarar en la cumbre de la organización de defensa que se celebra la semana próxima si este plante es estructural, coyuntural (por la falta de socios parlamentarios que le ayuden a hacerlo) o si es puramente postureo, más ideológico que otra cosa.