La Carlota y el gobierno más feminista de la historia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). / Europa Press / Jesús Hellín

Resulta que un putero se sentaba en el Consejo de Ministros más feminista de la historia, que Pedro Sánchez dirigió tras la moción censura contra Mariano Rajoy en 2018 y hasta las elecciones del año siguiente, con Carmen Calvo de vicepresidenta y ministra de Igualdad. Se debía tronchar el por entonces titular de Fomento, José Luis Ábalos, con el debate de si se le tenía que llamar Consejo de Ministras y tal. Qué tiempos, cuando en nombre de la transparencia se hizo dimitir al ministro de Cultura, Màxim Huerta, tras una semana en el cargo, por crear una empresa para pagar menos a Hacienda, lo que le costó una buena multa que satisfizo. Pero claro, Huerta no era del PSOE. Ha habido que esperar 16 meses desde la apertura de un expediente sancionador por algo más que indicios de corruptelas, para que el pasado lunes el proscrito Ábalos fuera oficialmente expulsado de las filas socialistas. Qué digestión tan lenta, señoras. El viernes anterior se hicieron públicos unos audios contenidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la investigación de la trama corrupta de cobro de mordidas que acabó con la dimisión del número dos de Sánchez en el partido, Santos Cerdán. Los lamentables testimonios ofrecían una conversación entre Ábalos y su mano derecha, Koldo García, que confeccionaban planes de fin de semana a la vuelta de un bolo en Andalucía. Con discreción y con prostitutas, de las que hablaban como si de mercancías se tratase. Koldo ofrecía a una de nombre «Ariadna, que está bien, está recién». Pero Ábalos dudaba si mejor «la colombiana» nueva, o «la Carlota, se enrolla que te cagas». Él también era un tipo enrollado, que según las pesquisas sobre los variopintos chanchullos que le salpican, maniobraba presunta y recurrentemente para colocar a novias, exnovias y amigas en empresas públicas. Por lo visto, se puede ser un amante bandido además de un explotador sexual de mujeres y militar en un partido que se dice feminista y abolicionista, y que en mayo del año pasado incluso presentó una proposición de ley contra el proxenetismo. No salió adelante.

Mucho se habla de la capacidad de resistencia de Pedro Sánchez, que afronta una hemorragia masiva de credibilidad poniendo tiritas. También resiste Mazón en Valencia, si se trata de eso. Ahora a agarrarse a la poltrona con las dos manos, y hacer como que la hedionda corrupción de sus íntimos no va con él, se le llama resiliencia. Pero para resistencia la que exhiben las mujeres del PSOE, que cada día se desayunan con un ejemplo de machirulismo casposo y desprecio por la dignidad femenina en los cuadros de mando de su partido, incluida una penosa ‘fontanera’ que pretendía perturbar la investigación. Tendrían que dimitir en masa para que los señoros se las tomen en serio, pero entre el feminismo y las siglas no priorizan lo importante. «Me avergüenzo profundamente de los audios sobre las mujeres. Me repugnan esas conversaciones. No me representan», declaró el presidente, que más parece hablar con su espejito mágico (dime si sigo siendo el más guapo) que para las españolas. Puede que sus compañeras socialistas, e incluso sus socias de coalición, le compren el discurso victimista y egocéntrico por cálculo político. Está por verse, sin embargo, la resistencia de la confianza de las millones de asqueadas votantes sin carnet ni voto cautivo a las que va a necesitar muy pronto.