Sánchez y la física cuántica

Sánchez insisteix a no anar a eleccions per no "entregar el país" al PP i Vox | JAVIER LIZÓN / EFE

De tanto venir por Barcelona, uno de los pocos lugares donde aún puede pasear sin suscitar un altercado, a Pedro Sánchez se le han pegado los principios de la física cuántica, tan presentes en el renacer científico de la capital catalana. Sobre todo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que resultó esencial para formular el nuevo paradigma de la física moderna. De todos los adjetivos que ha cosechado el presidente del Gobierno, el de ser un político imprevisible es sin duda el más apropiado. Descartados los insultos, que poco aportan para acercarse a la realidad (no imagino a los padres de la física cuántica insultando a los electrones por no entender su comportamiento), la incertidumbre, la imprevisibilidad, el hacer aquello que los demás no haríamos, es lo que mejor define al personaje ¿Que nos dice el principio que descubrió Heisenberg a los 23 años? En esencia, que es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición de una partícula y su velocidad, ya que la medición de una de estas propiedades afecta a la otra. En otras palabras, que nuestra comprensión del mundo –sobre todo, de lo infinitamente pequeño– se basa más en probabilidades que en certezas. Así es Pedro Sánchez, que también comparte con Heisenberg la tendencia a recluirse en algún lugar apartado para escrutar el futuro.

¿Qué habrían hecho la mayoría de los humanos en su lugar? Convocar elecciones. No porque sea cierta la narrativa de la mafia, ni porque no tenga razones para estar hastiado por la persecución de su mujer, o por comprobar cómo un delito cometido por alguien próximo a Isabel Díaz Ayuso lleva a imputar al fiscal general del Estado. La mayoría habríamos dimitido por la masa crítica –que diría uno de estos científicos de Barcelona– que supone el trío Cerdán+Ábalos+Koldo. Por el hecho de que quienes acompañaron a Sánchez en la lucha por la secretaria general del PSOE fueran una pandilla de delincuentes (supuestos) dispuestos a cobrar de constructoras, aunque sea cargándose el gobierno. No hacía falta dimitir por acción. Se podía haber hecho por omisión. Pues, no. Sánchez ha preferido tirar de las paradojas de la física cuántica, y considerar que el PSOE puede estar vivo y muerto a la vez, como el gato de Schrödinger. Según él, basta con no abrir la caja para comprobarlo. No es el momento. Mantengamos la incertidumbre. Si la abriese ahora, convocando elecciones, lo pasaría mal. Y la catástrofe podría ser de las que marcan la historia de un país. Manteniendo la incertidumbre, pueden cambiar las condiciones del experimento. Es algo que saben muy bien los físicos. Todo es susceptible de cambiar. En el mundo de hoy, en un pispás. En esto está la belleza del conocimiento decía ayer, en un espléndido debate sobre las fronteras de la física, la directora del sincrotrón Alba, Caterina Biscari. ¿En esto está también la belleza de la política? ¿En esperar año y medio para abrir la caja? ¿O la política es otra cosa, y tanta incertidumbre puede llevar a su entierro? Decidan ustedes.