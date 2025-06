En realidad, Cerdán y Ábalos son del PP

El pasado jueves, cuando los medios tuvimos finalmente acceso al informe Cerdán de la UCO y constatamos que su contenido era mucho más grave de lo que se había filtrado hasta ese momento, el presidente Pedro Sánchez asistió junto al Rey al acto de conmemoración de la adhesión de España a la Unión Europea. También estuvo presente, en su calidad de presidente del Consejo Europeo, el exprimer ministro de Portugal António Costa. Desconocemos si Sánchez pidió consejo al también socialista Costa sobre cómo actuar tras las revelaciones del caso Cerdán, pero no es probable a tenor de cómo han actuado uno y otro ante la corrupción. Costa dimitió el 7 de noviembre de 2023 porque la Fiscalía aseguró que su nombre aparecía en unas conversaciones interceptadas durante la investigación de un caso de prevaricación y tráfico de influencias que afectaba, entre otros miembros del Gobierno, a su jefe de gabinete. Aunque no estaba imputado, Costa consideró que la sospecha sobre su integridad era incompatible con la dignidad del cargo y presentó su renuncia. Meses después, se supo que todo fue un error de la Fiscalía: en las grabaciones no se hacía referencia al primer ministro, sino al titular de Economía, António Costa Silva.

El portugués asumió responsabilidades más allá de lo necesario, lo que constrasta, y aquí queríamos llegar, con lo que ha venido haciendo el presidente Sánchez desde que conocimos el contenido del informe Cerdán: ningún acto de contrición, más allá de pedir perdón, por parte del también secretario general del PSOE, responsable de colocar en la secretaría de Organización del partido a Ábalos, primero, y Cerdán, después. En su intervención del lunes tras la Ejecutiva socialista, casi dedicó más tiempo a criticar al PP, calificando de «sistémicos» los casos de corrupción que le han afectado en el pasado y de «aislados» los que ha protagonizado el PSOE. Si la rueda de prensa de Sánchez dura cinco minutos más, hubiéramos concluido que Cerdán y Ábalos son, en realidad, dos infiltrados del PP.