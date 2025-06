Chime y las salidas a bolsa en 2025

Salida a bolsa de Chime. / Bloomberg

La campana de las salidas a bolsa quiere sonar pese a los momentos de incertidumbre que dominan este 2025. El sector tecnológico en especial requiere recursos que los cauces habituales de inversión no facilitan. En unos momentos en los que las predicciones de los inversores institucionales sobre la renta variable y las decisiones de compra de los minoristas parecen disociarse, las salidas a bolsa pueden ser la apuesta necesaria y adecuada para algunas compañías. Es lo que piensan algunas empresas con expectativas, necesidad imperiosa de crecimiento y recursos propios insuficientes.

Salidas a bolsa

"Hay una lista creciente de empresas tecnológicas europeas que han manifestado su intención de salir a bolsa", apunta en un informe reciente Atomico, un fondo de inversión con sede en Londres fundado por el creador de Skype, Niklas Zennstrom. Pero las salidas a bolsa internacionales están a un nivel bajo, equivalente al del 2014, como consecuencia de gobernantes impredecibles como Donald Trump, guerras próximas como la de Gaza, Irán o Ucrania y tensiones geoestratégicas con China. En este contexto, la inversión en oro o en criptomonedas es atractiva, mientras que en torno a la bolsa las incertidumbres son elevadas.

Chime y el precio adecuado

Una de las últimas salidas a bolsa ha sido la del neobanco estadounidense Chime Financial, el banco digital de EEUU más grande. Su OPV ha pasado de puntillas y con menos alharacas de las previstas por este contexto internacional tan complejo. Pero lo ha hecho con remarcable éxito. Para los analistas de la firma de inversión Freedom 24, la salida a bolsa de Chime sirve para evaluar el sentimiento del mercado 'fintech' en medio de la reestructuración del sector. El debut se produjo la semana pasada en el Nasdaq con un rango de precio por acción de entre 24 y 26 dólares, lo que supuso una valoración de aproximadamente 9.100 millones de dólares, menos de la mitad de su valoración privada de 2021, de 25.000 millones de dólares. La empresa esperaba recaudar hasta 800 millones de dólares para su expansión. Chime cotizaba este martes en el entorno de los 35 dólares, lo que confirmó la previsión de los analistas de Freedom 24, que consideraban antes de la OPV que el el valor estaba infravalorado.

Nicho de mercado interesante

Para un mercado que espera cada vez más revalorizaciones importantes, las salidas a bolsa a precio inicial prudente son un arma estimable. Además, los neobancos son un nicho de mercado especialmente apreciado y gran potencial. En tiempos de fusiones bancarias en España, lo cierto es que la gran amenaza no llega de fagocitaciones entre competidores sino más bien de los cambios drásticos que sufrirá el sector en los próximos años y la llegada de esos nuevos competidores con servicios ventajosos para el cliente. Los neobancos nacen sin lastres, con menos ataduras de personal y oficinas, y más posibilidades de desarrollo en torno a las criptomonedas (en solitario o junto a especialistas), por ejemplo.

Nutrida competencia

Chime es uno de esos bancos que llegan o llegarán y que se suman a los nuevos que ya operan, como N26 o Revolut (más Bnext, Vivid, Bunq, Nickel, MyInvestor, Orange Bank, Qonto, Rebellion Pay, Trade Republic, Bux...). En el caso de Chime, construyó su marca desde la base de no aplicar comisiones por descubierto, con acceso anticipado a los depósitos directos por domiciliación y con cuentas de ahorro retribuidas con el 2% anual. Su clave es cobrar por el uso de la tarjeta. El resultado de esta política comercial es que dispone de unos 23 millones de cuentas y unos ingresos de 16.000 millones de dólares.

Iban español

Ante esta nueva oferta de entidades, conviene aconsejar a los clientes que elijan aquellas que tengan iban español, por principios y garantías. A partir de ahí, los más jóvenes quizá entiendan los bancos de manera muy distinta al pasado y no necesiten la interacción humana para mantener una cuenta bancaria. Y el negocio bancario no se quedará en neobancos. Las profecías sobre la extensión de las firmas chinas como actores del sector financiero internacional no se han cumplido. Pero se prevé que cualquier gran empresa podrá ofrecer servicios financieros a sus clientes y encima con imagen de marca reconocida. Incertidumbres y cambios marcan la situación económica.