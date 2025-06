Mi bolsa de basura y yo

Contenedores inteligentes en Girona / El Periódico

Nos vamos toda la familia, salvo el gato, cuatro días a Francia. Antes de salir, mi señora me ordena que baje a tirar la basura orgánica. Obedezco diligentemente pero, sorpresa, resulta que hoy no toca y los nuevos contenedores, tan inteligentes, no me permiten depositarla. Me enfrento a tres opciones:

1) Subir al bus, cargado con mi apestosa bolsa de basura orgánica, y dirigirme a uno de los llamados “puntos de emergencia”, donde al parecer pueden tirarse los desechos cualquier día. No sé si el resto de pasajeros va a celebrar mi civismo como merece, por no hablar del conductor, pero nadie ha dicho que conseguir un mundo sostenible sea fácil. Si hay suerte, son un par de paradas, creo que pueden aguantar todos sin respirar durante este tiempo. Si no la hay, habrá que seguir perfumando el bus hasta dar con una de esas “áreas de emergencia”, y a cada momento la emergencia lo será más. Queda la opción

2) Dejar los cuatro días la basura orgánica dentro de casa. Seguro que el gato -el miembro de la familia que queda al cuidado del hogar- va a agradecerlo, le encanta perseguir alimañas, y seguro que en dos días ya habrá en el piso una buena colonia de las mismas, atraídas por los desechos que se pudren. Esta opción tiene la ventaja que, al tercer día, la policía va a irrumpir en casa derribando la puerta, alertada por los vecinos, que por el hedor habrán pensado que hay ahí un cadáver en descomposición, o tal vez cuatro, los de toda la familia, gato incluido. Con suerte, después de comprobar que era una falsa alarma, los amables agentes van a aprovechar para llevarse la basura (y, con más suerte, será el día señalado para tirarla, o tendrán que guardarla en comisaría hasta la fecha correspondiente). De todas formas, existe todavía la opción

3) Que es coger la bolsa de basura, bajar a la calle, y dejarla en la acera, al lado del primer contenedor que encuentre. Y que se apañen como puedan los que recogen la basura, el alcalde, los concejales, el director general de la empresa concesionaria y hasta los jodidos contenedores inteligentes.

Escribo esta columna ya desde Besanzón. Adivine el lector por cual de las tres alternativas me decidí.