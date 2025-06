El talento femenino existe: solo hace falta abrirle camino

01 foto dones stem pag 2 3 / Jordi Torras (UManresa)

En la Unión Europea , solo el 25% de los profesionales autónomos en ciencia, ingeniería y tecnologías de la información son mujeres. En España, la proporción de mujeres en ocupaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) representa apenas el 5,5% del total de mujeres ocupadas, mientras que en los hombres asciende al 13%. Esta desigualdad, que se arrastra desde la educación primaria —donde las niñas ya muestran menor confianza y mayor ansiedad ante las matemáticas— se traduce más adelante en una escasa representación en grados como Informática (13%), Física (27%) o Ingeniería de Telecomunicaciones (23%).

Este desequilibrio no solo limita las oportunidades de desarrollo individual para muchas jóvenes, sino que supone también una pérdida significativa de talento y de diversidad de perspectivas para el conjunto de la sociedad. Como señala la Comisión Europea , la igualdad de género en investigación e innovación no es solo un reto social: es una condición previa para asegurar que el progreso sea sostenible y compartido. Las mujeres no deben ser una excepción en ciencia y tecnología. Deben estar presentes plenamente, desde el inicio y con garantías de continuidad. Su presencia no debe entenderse como un añadido, sino como una parte esencial del futuro que queremos construir.

Pero la desigualdad de género en STEM no puede combatirse solo con datos: hay que actuar. Es urgente generar experiencias transformadoras, ofrecer referentes cercanos y crear espacios donde las chicas puedan verse —y sentirse— parte activa del mundo científico y tecnológico.

Nuestro sector STEM nacional avanza en esta dirección. Una muestra de los pasos que estamos dando hacia adelante es la organización de actividades en sinergia entre entidades empresariales y académicas, de manera que las jóvenes científicas puedan experimentar en primera persona la conexión entre el mundo del conocimiento y la aplicación real de las disciplinas STEM en la sociedad.

Una de estas aplicaciones es, nada más y nada menos, que el diseño de microprocesadores. Un campo tecnológico fundamental para el conjunto de Europa desde la creación de la Ley Europea de Chips, con el objetivo de promover la autonomía de Europa en este sector.

La participación femenina es también uno de los objetivos de esta legislación europea porque, efectivamente, el campo de los semiconductores también sufre la falta de representación femenina entre la comunidad de profesionales. Según datos de Accenture , menos de un tercio de los profesionales en esta disciplina son mujeres.

En este contexto, recientemente, con motivo del Día Mundial de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Openchip reunió a entidades académicas de referencia que se unieron en una jornada dedicada a acercar los estudios técnicos a las jóvenes y a impulsar las vocaciones en ámbitos con un fuerte componente de innovación a más de una treintena de estudiantes universitarias de carreras como ingeniería, física o telecomunicaciones, procedentes de cuatro centros catalanes: la UPC (campus de Terrassa, Besòs, Castelldefels y Barcelona), la UPF, La Salle-URL y la UAB.

Durante la jornada, recibieron una introducción al ecosistema de los semiconductores, así como a diferentes itinerarios formativos y profesionales dentro de un sector altamente especializado. La actividad contó también con la participación del profesor Ed Moriarty, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), figura destacada en la divulgación científica y educativa. Con una metodología basada en el pensamiento creativo y la resolución de retos colaborativos, Moriarty ofreció una sesión dinámica que conectó con las estudiantes desde una perspectiva diferente: la tecnología como herramienta para imaginar, crear y construir conjuntamente. Posteriormente, las participantes pudieron hacer una visita guiada al Barcelona Supercomputing Center, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el superordenador MareNostrum 5.

Promover la presencia femenina en ámbitos técnicos no es una cuestión de responsabilidad social, sino una apuesta estratégica. Las organizaciones que apuestan por equipos diversos no solo ganan en justicia: ganan en talento, en creatividad y en capacidad de innovación.

En un contexto global marcado por la evolución constante del conocimiento, escuchar todas las voces no es una opción: es una condición imprescindible para avanzar.