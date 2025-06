Mujer y deporte: recursos que son dinero

Adelante. Con paso firme y decidido. Hemos avanzado. Pero tenemos que seguir avanzando. Mucho. Acción. Y recursos que son dinero. No queda otra.

Vuelvo de Bruselas. Feliz. España es el 3º país de la Unión Europea con más mujeres trabajadoras en el ámbito deportivo. Lidera el ránking Francia, seguida de Alemania. La 3ª posición no está mal. ¡Podríamos sentirnos orgullosos!

Los números, a veces, son relativos. Hay que saberlos leer. Con lupa. Aterrizar de la macro a la microeconomía, en el día a día de la calle. Traducido a dinero y economía de las personas.

No hay deportes de mujeres ni deportes de hombres. ¿O aún sí? Pienso en María Losada, exjugadora de la selección española de rugby; María Vasco, exatleta española, medallista olímpica con más de un oro, y Roger Esteller, excapitán de básquet del FC Barcelona, buen amigo.

Las oportunidades no son las mismas. No es el deporte en sí. Es el sistema. Sin equidad. Ni financiación ni recursos. Privando de llegar a posiciones altas, donde los hombres llegan más fácilmente. Tenemos que seguir sumando juntos, mujeres y hombres cogidos de las manos, este muro a derribar. ¡Lo conseguiremos!

Las mujeres estamos. Pero tenemos que estar con visibilidad real. Por nosotros mismas. Para inspirar a otras personas y niñas a cumplir sus sueños. Se puede.

El deporte es vida. Valores. Salud. Autoconfianza. Herramienta transformadora que te convierte en quien eres. Siempre positivo.

El covid puso de relieve la importancia del deporte. Situando en el centro los cuidados. La tecnología, gran aliada. Herramienta para hacer deporte en casa y que permite hacerlo donde estemos. Hemos vivido la proliferación de los gimnasios 'low cost'. Cuidarnos está de moda. ¡Bienvenida la vida!

¿Por qué no cuesta lo mismo un bañador de hombre que de mujer? El de mujer vale de media tres veces más si es de marca. El doble si es genérico. Curioso: ¡la pieza de hombre tiene más tela que la de mujer!

Venimos del mes europeo de la diversidad, que he inaugurado como experta. Haciendo de puente con las empresas para llevarlo a cabo aquí. La salud y bienestar (mental, emocional y tecnoestrés, englobando acoso y violencia) en la empresa ha sido el tema principal. Alusión directa a formación de calidad por agentes externos titulados en igualdad. Siendo un tema de este ámbito. Clara marcación de horarios de desconexión digital. No solo del trabajo. Por conciliación y corresponsabilidad. En la empresa es salud y es deporte.

No solo existe el deporte rey. No todo acaba en fútbol. Ni todo es Barça o Madrid. ¡Ojalá! Recuerdo cuando las jugadoras de uno de estos dos equipos ni estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Tenían miedo. Lucha, llantos y lo que costó. Hemos avanzado: ¡SS, cotizan, cobran y tendrán pensión!

Hablemos de brecha salarial. Abismal. Seguiremos trabajando para reducirla. Si esto pasa con el deporte por excelencia, ¿qué sucede con el resto de deportes? La edad y economía (carencia) las expulsa sin llegar a fin de mes.

“No puede ser”, me decía el presidente de una patronal ante los datos que le mostraba: las mujeres que trabajan en el ámbito deportivo tienen contratos a tiempo parcial en España. “Las mujeres tendríais que tener los mismos derechos reales. Cobrando. Ni acoso ni abusos. Rubianes”. No puede ser, ¡pero es!

¡Ya tenemos conselleria de Esports en Catalunya! Magnífica noticia. Pero sin presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay nada.

La IV Conferencia Internacional de Financiación está a punto de celebrarse. Como el Fórum Empresarial Internacional de Negocios. El más alto nivel. Oficial. Presencia de jefes de estado, bancos, empresas y sociedad civil. Toma de decisiones y poder. Donde se tiene que estar. Dónde estaré. Representando a la sociedad civil de nuestro país.

Somos y seremos. Agentes de cambio. Motores de acción. Por nuestros recursos, financiación y dinero. ¡Porque un mundo mejor es posible! Mi razón de ser.