Mucho cuidado con las palabras

Despertarse ya no es lo que era. En la era del fascismo trumpista, en el privilegiado Occidente saltamos de la cama cada día con un sobresalto diferente. Las malas noticias han invadido también el último espacio sagrado, el del descanso. Las astracanadas de Trump, el genocidio de Gaza o los delirios de Putin aparecen a menudo en nuestras vidas en diferido, cuando ya han estallado en mitad de la madrugada. Así ha sucedido con el último ataque a Irán del criminal Netanyahu, esta vez para dinamitar las negociaciones de Estados Unidos con el Gobierno iraní, y también para desviar el foco de la matanza diaria en Palestina, sabedor que la opinión pública global se está girando lentamente pero inexorablemente en su contra. En cada noche de nuestras vidas la violencia gana terreno poco a poco, y normalizamos el uso de misiles, los bombardeos sistemáticos de población civil, las ejecuciones sumarias, y es así como la guerra y la muerte van rutinizándose y empiezan a formar parte de nuestro paisaje mediático, como un mal necesario e inevitable. La violencia se apodera de las imágenes, pero sencillamente porque antes se ha apropiado del lenguaje: en los noticiarios, o peor aún, en las infectas redes sociales, se emiten imágenes de bombardeos o se habla de la última tecnología de armamento como si fuera un juego. De ahí que los que miramos este circo bélico desde fuera, sobre todo los periodistas, deberíamos ser especialmente prudentes con el uso del lenguaje.

Deberíamos, en primer lugar, no llamar guerra a lo que simplemente es un genocidio y no pasar imágenes de misiles sin antes advertir que matan. ¿Por qué obligamos a imprimir en las cajetillas que fumar mata y en cambio no decimos que bombardear quita vidas cuando emitimos vídeos de armas? También corremos el riesgo de querer contrarrestar la locura belicista con peligrosas generalizaciones. No debemos condenar a Rusia, sino a Putin. Ocultar la nacionalidad bielorrusa de la tenista Sabalenka en Roland Garros no es solo ridículo sino que es en sí mismo un acto racista e inhumano: ¿acaso la injusta y cruel invasión de Ucrania es culpa de una tenista? Como también deberíamos diferenciar claramente a Israel del asesino Netanyahu. El Gobierno criminal de Israel no es Israel, los atentados de Hamás no son Palestina. La parte no es el todo, aunque nos cueste. En la espiral de violencia colectiva en la que poco a poco nos estamos adentrando, lo fácil es creerse las generalizaciones nacionalistas que nos intentan inculcar, justamente para que el conflicto se extienda. Lo que quiere Trump es que se confunda su visión con la de Estados Unidos, porque su deseo, como el de toda la extrema derecha mundial, es legitimar la violencia institucional. En el caos, en definitiva, es mucho más fácil que prospere el autoritarismo. Ahora que vienen tiempos de guerra, mucho cuidado con lo que decimos. Nos toca trazar una fina línea que distinga a los sátrapas de los países que representan. Al menos, no le hagamos el juego a los asesinos.