El aumento del gasto militar zarandea Europa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. / Europa Press/Andreas Stroh

La pretensión innegociable de Estados Unidos de que el gasto militar de los aliados se fije en el 5% del PIB pone a muchos socios de la OTAN ante un diktat inasumible a corto plazo salvo que salten por los aires los ejes básicos de sostenimiento del Estado del bienestar. Matthew Whitaker, representante permanente de Estados Unidos en la Alianza y autor de la frase “si Europa no invierte en defensa, deberá aprender ruso”, no pudo ser más explícito a dos semanas de la cumbre de La Haya: el 5% “no es una sugerencia, es un punto de partido”. Corto y claro, en ese tono autoritario y sin contemplaciones que Donald Trump ha llevado a la Casa Blanca. Asumido sin pestañear por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que demasiadas veces parece no ser mucho más que el portavoz del presidente para lo que disponga.

La situación es esta: el gasto en defensa de los socios de la UE alcanzó en 2024 los 326.000 millones de euros, equivalente grosso modo al 1,9% del PIB global, una cifra estimable, pero inferior a la de Rusia y, sobre todo, ineficaz. Porque el gasto militar conjunto de los europeos no es más que la suma de 27 presupuestos correspondientes a otros tantos ejércitos, algunos poco más que miniejércitos, con una utilidad práctica más que discutible. Nació la OTAN como expresión del paraguas protector estadounidense en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y la creencia de que el reparto de papeles entre los aliados era para siempre, inamovible y asentado en el hecho cierto de que los vencedores de la Alemania nazi desde Occidente habían cruzado el Atlántico para quedarse (hoy hay desplegados en Europa 100.000 militares de Estados Unidos).

Entre tanto, pudieron los firmantes del Tratado de Roma y sus continuadores desarrollar el Estado asistencial más allá de lo nunca visto, necesario entre otras cosas para afrontar la competencia del modelo soviético, y cundió así en el continente la sensación de una seguridad garantizada al precio de engranar su destino con los intereses de Estados Unidos en todos los ámbitos. No fue la fundación de la OTAN y su desarrollo solo una maniobra inscrita en la lógica de la guerra fría, sino también el establecimiento de un sistema que hasta el presente ha unido Europa a los designios estadounidenses. Todo ha cambiado con la presidencia de Donald Trump, que ve en Rusia el aliado necesario para alejar al Kremlin en cuanto sea posible de la alianza estratégica con China, la gran potencia en posición de discutir la hegemonía a Estados Unidos durante las próximas décadas.

Ese marco de referencia coincide en el tiempo con la larga maniobra de Vladimir Putin para restituir la influencia y los rasgos imperiales de la Rusia zarista, heredados por la Unión Soviética y degradados a raíz de su quiebra. Es una de las revanchas que analiza Andrea Rizzi en su último libro, con la invasión de Ucrania como referencia primera del proyecto neoimperial del Kremlin, que incluye la recuperación de una parte sustancial del terreno perdido y tendrá una influencia decisiva en el futuro sea cual sea el desenlace de la guerra. Sin olvidar que Rusia es una gran potencia nuclear y que operaciones como el ataque masivo ucraniano con drones contra bases militares rusas fue una acción que pudo inducir a Rusia a invocar su derecho a recurrir a su arsenal atómico, tal como prevé su Constitución y subraya el decreto de noviembre de 2024 firmado por Putin que consagra la eventual utilización de armas nucleares contra un Estado no nuclear si cuenta con el apoyo de una potencia nuclear.

Con estos elementos sobre la mesa, es necesario preguntarse si la exigencia del 5% obedece a un cálculo preciso de necesidades para establecer una nueva política de contención del adversario, si se trata de que Estados Unidos disponga de una vía de desahogo para sus maltrechas finanzas públicas y si los europeos pueden escalar los gastos de defensa en pocos años sin menoscabar las bases del Estado del bienestar. Es esencial dar una respuesta concreta y fundamenta a esa última pregunta para que nadie se llame a engaño y la opinión pública descubra, a la vuelta de unos pocos años, que quedaron muy mermadas las conquistas sociales heredades de sus abuelos y padres; es elemental para que no se adueñe del futuro un neoliberalismo depredador que cancele muchos, la mayoría o bastantes de los atributos del modelo social europeo.

Cada día son menos quienes discuten la necesidad de revisar las políticas de defensa frente a la agresividad rusa, pero siguen siendo minoría los que entiende que el esfuerzo solo puede ser efectivo si es paneuropeo y no Estado a Estado. Cuando el ministro de Defensa de Alemania proclama que su país redoblará su presupuesto de defensa para tener de nuevo el Ejército más poderoso de Europa, no hace otra cosa que poner la primera piedra de una proyecto escasamente eficaz y muy alejado de las necesidades objetivas de la UE: disponer de un dispositivo militar propio. No es demasiado difícil entender que cualquier alternativa al modelo de Ejército único, con compras, estructura, medios y mandos unificados conduce a la irrelevancia.

Son muchos los especialistas que entienden que no tiene sentido fijar cuotas de gasto en defensa sin garantizar una cooperación redoblada entre socios. Son también bastantes los que barruntan -parecen estar en lo cierto- que en la tan prolongada guerra arancelaria alienta el propósito de la Casa Blanca de condicionar las negociaciones con Bruselas a la pretensión de que los europeos se comprometan a incrementar las compras de material en el complejo militar-industrial de Estados Unidos, el grupo de presión con una influencia desmedida al que el presidente Dwight D. Eisenhower se refirió en términos inquietantes en su discurso de despedida de la Casa Blanca (1961); el lobby con un poder acrecentado por las tecnofinanzas. Pocas cosas son tan diáfanamente claras en el desorden mundial en curso, tan imprevisible que incluso las exigencias de la OTAN se han ganado el derecho a estar bajo sospecha.