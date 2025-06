Urtasun, ¿y ahora qué pasa con La Ricarda?

«No hay ningún proyecto de ampliación de El Prat sobre la mesa». La frase es de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y sonroja leerla. Tanto hoy, que conocemos los planes de futuro del aeropuerto de Barcelona, como hace cinco meses, cuando la pronunció al comprar la Casa Gomis, en el paraje de La Ricarda, por sorpresa. Dejándose guiar por Jordi Martí -su número dos en el ministerio y la antigua mano derecha de la alcaldesa Ada Colau-, amparándose en la inexistencia de esa ampliación que todo el mundo conocía y creyendo que su jugada era maestra, Urtasun pagó 7,2 millones de euros por una obra clave del racionalismo catalán. Salvaba así la casa de veraneo de la acomodada familia propietaria, que Aena estuvo a punto de comprar en el pasado, y la convertía en un centro cultural propiedad del Estado. A la vez, entorpecía la ampliación de El Prat que su partido rechaza.

La operación despierta ahora múltiples interrogantes, como ya sucedió en enero. ¿Por qué Cultura utilizó ese dinero, de un remanente del presupuesto de 2024, para una operación de calado? ¿Cómo se fundamentó el precio pagado por un activo con un futuro tan incierto y que, como muy bien dice Albert Sáez, podría haberse expropiado ahora a un coste inferior para el Estado en el marco del proceso de la ampliación? Cuando tiempo después se anunció que la gestión del centro cultural correspondería al MNAC, ¿seguía sin saberse que existía una ampliación en proyecto? ¿Qué va hacer ahora el ministerio con un centro cultural, que por mucho que técnicos del Govern digan que no está afectado por la ampliación de El Prat, quedará encajonado entre aviones? ¿Cuál será su público objetivo? Por último, ¿quién se empeña ahora en deslizar en algunos círculos que la compra anunciada en enero por Urtasun no se hizo para boicotear la ampliación de El Prat sino para facilitar que la Casa Gomis siguiera en pie en el proyecto que planeaba el Govern?¿Pero no decía el dirigente de Sumar que no había ningún proyecto encima de la mesa?