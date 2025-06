¿Cuánto vale la vida de un niño?

Entre el abanico infinito de preguntas que podemos hacernos como ciudadanos y como sociedad, existen preguntas difíciles de contestar, otras que quizá nunca tengan respuesta, y hay una categoría de preguntas que con el mero hecho de pronunciarlas estremecen. El problema radica en que el impacto de la respuesta puede hacer tambalearse algunas de nuestras supuestas certezas. Porque lo más seguro es que todos convengamos en que la vida de un niño vale lo mismo aquí que en cualquier parte del mundo, ¿pero es esto del todo cierto?

Hace unos años, Bill y Melinda Gates, ambos al frente de la mayor organización filantrópica del mundo, afirmaban: «La idea de que los niños no tendrían que morir de malaria ni padecer desnutrición no es un valor únicamente nuestro. Se trata de un valor humano: madres y padres de todas las culturas desean que sus hijos sobrevivan y prosperen». Es decir, que si hay algún valor universal, uno de ellos podría ser la empatía ante el sufrimiento de un niño allá donde se encuentre y haya nacido donde haya nacido. Más aún, cuando ese sufrimiento viene derivado de circunstancias extremas como una guerra o un genocidio, como el de Gaza. Si bien se han contado más de 16.000 muertes de niños según el ministro de salud gazatí, la propia Unicef afirma que la cifra podría ser mucho mayor y alcanzar las 50.000. Números que no reflejan, por otro lado, todo el impacto físico y psíquico que la limpieza étnica ha dejado y dejará en aquellos que siguen con vida. Ante este panorama, ¿cuántas muertes más puede seguir soportando nuestra moral sin desintegrarse, si es que no lo ha hecho ya? ¿cuánto vale, pues, la vida de un niño?

El que parece tener muy clara la respuesta es el primer ministro Binyamín Netanyahu, su gobierno y su ejército. La vida de un niño palestino vale mucho y por eso lo mejor es aniquilarlos a todos, porque con la muerte de uno de ellos se cercena el futuro de su pueblo, pero también se pulveriza el presente, convertido en escombros de edificios pero también en el duelo insoportable de la pérdida de un hijo, una hermana, un nieto o una sobrina. ¿Qué sociedad puede caminar hacia delante llevando consigo la carga de una falta tan brutal y dolorosa? ¿Qué perspectivas le queda a un grupo humano desolado de tal manera? Una vez más, el Estado de Israel conoce dichas respuestas y frente a ellas ha decidido que la solución final se abra paso, mientras que desde nuestro lado convertimos las imágenes de los niños y niñas gazatís, hacinados esperando comida, tirados en camillas de hospital, cubiertos de lágrimas y polvo, o envueltos sin vida en alguna tela, en la estampa de la rutina. En un día a día sangriento que, como explica lúcidamente Pankaj Mishra en su libro 'El mundo después de Gaza. Una breve historia', va a cambiar de manera drástica el orden global en el que vivimos, en un mundo ajeno a su propia moral que ha dejado claro que la vida de una niña de Gaza tiene el coste que le quiera dar el asesino Netanyahu.

El problema de Israel y Palestina es complejo y su análisis histórico y político no es sencillo. Pero no es el momento de enredarse en disquisiciones teóricas, cuando Gaza se ha convertido en un enorme campo de exterminio. Como decía la pediatrana Isolina Riaño sobre la posición que debemos de tomar como profesionales antes los problemas de la infancia en el mundo, «no es posible permanecer como espectadores pasivos ante la situación de injusticia e inequidad en el acceso a los recursos básicos de millones de niños y niñas». Y no hay caso más evidente ahora mismo que lo que está ocurriendo en la Franja. Es el momento de condenar sin miedo y paliativos la actitud criminal de Netanyahu, su gobierno y su ejército; de pedir a la comunidad internacional que sancione a Israel por la vulneración flagrante de los derechos humanos; de reforzar la ayuda humanitaria a la población palestina; y, en el caso concreto de nuestro país, de pedir a la clase política que anteponga a sus intereses partidarios, cuanto menos, el sufrimiento de todos esos niños y niñas. Considerando, claro, que sus vidas valgan tanto como la de cualquier otro.