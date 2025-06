El triunfo del sentido común (y de Illa)

No hay que confundir el ecologismo antisistema de finales del siglo XX con la conciencia medioambiental del siglo XXI. Los primeros ya han levantado la voz contra el plan de ampliación del aeropuerto de El Prat que aprobó ayer de manera inicial la comisión técnica en la que participan el ministerio, Aena y la Generalitat. ¿Por qué fue posible esta vez, tras los fracasos del primer Gobierno Aragonès? Pues la variable ha sido la presidencia de Salvador Illa, que ha tenido discreción, mano firme y determinación en un asunto infantilizado por una ultraizquierda que utiliza la laguna de La Ricarda para tratar de derrotar al capitalismo y un empresariado decadente, que se cree con el derecho a tratar de criados a los políticos para que defiendan causas por las que ellos son incapaces de dar la cara. La diferencia con el primer plan presentado por Aena, y que estuvo a punto de pactar Jordi Puigneró, es que el actual incluye un proyecto integral de protección medioambiental del delta del Llobregat para minimizar el impacto de una ampliación que no traerá, como dicen los demagogos, más turistas low cost, un segmento que queda fuera del largo recorrido.

Ahora que esto termina con un final feliz, a la espera de la autorización de la UE, hay que decir que los que en este asunto hemos defendido el sentido común nos hemos sentido a menudo muy solos entre los fundamentalistas del ecologismo trasnochado, que aún nos tienen que explicar por qué se han gastado 7,2 millones de euros públicos para comprar una casa que se hubiera podido expropiar; el empresariado trasnochado, que no entiende que hoy la clave del éxito es la transparencia y no el oscurantismo a través de operaciones político–mediáticas y un operador aeroportuario que actúa a menudo como un operador inmobiliario. El sentido común se ha acabado imponiendo: el proyecto de Barcelona necesita un aeropuerto para grandes aviones que en nada no utilizarán combustible fósil, pero el ecosistema de La Ricarda está protegido por una UE que no entiende de apellidos nobiliarios.

