¿Gobernar sin presupuestos?

El Congreso guardó hoy un minuto de silencio por José Enrique Serrano, un impecable 'fontanero' que fue jefe de gabinete de Felipe González y Zapatero, y que negoció en nombre de Sánchez tras las elecciones de 2015, cuando Rajoy se negó en un primer momento a ir a la investidura. Serrano era un constitucionalista convencido y un adepto al discreto diálogo político. Recuerdo su extrañeza ante el gran protagonismo de Iván Redondo como primer jefe de gabinete de Sánchez. Su mejor definición se la he leído a Lucía Méndez, en 'El Mundo': “El Estado en la cabeza y el PSOE en el corazón”.

Recuerdo a Serrano porque se lo merece y porque sabía que la Constitución exige, en algunos casos, un mínimo consenso entre los grandes partidos. Y sin ese mínimo, la Constitución no funciona bien y conduce al bloqueo. ¿Qué pensaría de la sesión de control de hoy, en la que Sánchez y Feijóo volvieron a mostrarse una total falta de respeto y una animadversión mutua que en el mundo de hoy -Trump, Ucrania, Gaza- además de miope puede ser suicida?

No lo sé y no querría instrumentalizarlo. Pero pienso que tanto Feijóo como Sánchez supeditan la Constitución a sus intereses. La investidura es pieza clave de la Constitución y Feijóo hace como si lo ignorara. Cree que debería ser el legítimo presidente, pese a haber perdido su investidura. Dijo que había venido a Madrid “para ganar a Sánchez, no para insultarlo”. Tiene premio extraordinario en insultarle, pero quien sacó la investidura -con los votos de los diputados de la soberanía nacional- no fue él sino Sánchez.

Pero la ley más relevante de un país es la de presupuestos. La Constitución exige al Gobierno que la presente en tiempo y forma. Y es clave para el funcionamiento armónico de la Unión Europea. Los presupuestos se pueden tener que prorrogar, pero hay que presentarlos. Y en 2024 no se presentaron. Había una excusa, porque Sánchez fue investido en noviembre del 23 y el primer semestre del 24 todo estuvo dominado por el gran debate sobre la ley de amnistía.

Pero en 2025 -aunque el Gobierno aún no lo confiesa- tampoco habrá presupuestos. Y lo previsible -ni se han iniciado los primeros trámites- es que tampoco los haya en 2026. Está claro que, al menos en el gasto en Defensa, no podrá haber acuerdo. Al menos con Podemos. ¿Tres años con los presupuestos prorrogados de 2023, de la legislatura anterior?

El Gobierno tiene obligación de presentar los presupuestos. Es una exigencia constitucional -aunque no tan forzosa como la investidura- y si no se aprueban debe sacar las conclusiones. Pero no puede no presentarlos. ¿Por qué, pues, incumple? Porque no hay sanción clara y porque no quiere admitir que no tiene mayoría. La tuvo para la investidura, pero no la ha tenido ni para gobernar con normalidad ni para aprobar unos presupuestos.

Y gobernar sin mayoría conlleva desorden y mucho ruido. Ahí está, por ejemplo, la ley de las 37 horas. El Gobierno sabe que se debía haber negociado -como la reforma laboral- con los agentes sociales, que causaría muchos problemas a las pymes, y que no se aprobará porque Junts -y quizás el PNV- no la votarán. El ministro Cuerpo lo ha dicho, con medias palabras. Pero no se puede desairar a Sumar, que no es un socio parlamentario, sino que está en el Gobierno.

Pese a todo, hay gente que cree que Sánchez debe seguir. La economía tira, hay más ventajas sociales -excepto en el fracaso de la vivienda- y, sobre todo, no hay una moción de censura posible, la forma constitucional de echar a un presidente. Y la mayoría alternativa previsible -el PP más Vox- eriza a muchos españoles y no es lo que pasa en Europa, donde el PPE no quiere quedar atrapado -lo hemos visto en Alemania, Polonia y Austria- por la extrema derecha.

Son razones. Pero de corto plazo. Un muy relevante socialista -que no quiere salir en los diarios- me dice que lo primero es cumplir la Constitución. Presentar los presupuestos y colocar a todos ante sus responsabilidades. Si los presupuestos no salen, el Gobierno sabrá lo que debe -y puede- hacer. Pero, si no los presenta, orillará la Constitución, degradará la normalidad democrática, la oposición recurrirá más a la calle -y a otras instancias- e irá perdiendo dignidad y legitimidad. No es el camino.