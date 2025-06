Nuevo aeropuerto: genera dudas, pero 'existe'

Son muchas y diversas las dudas que plantea la propuesta de ampliación del aeropuerto del Prat. Pero dudar significa que al fin ‘existe’ una propuesta que tocará desgranar. Primero, a la vista de cómo las compañías reaccionen y se posicionen en vuelos de trayecto largo con carga elevada de mercancías. Cuan fiable sea la renaturalización futura de espacios propuesta (aquí la duda va ‘contra’ y no ‘pro reo’ -los políticos) en zonas de terreno agrícola readaptables como húmedas. Cómo se puede contener la remodelación de terminales para que la búsqueda de 75 millones de usuarios no sea el nuevo y simple gran negocio de ‘tiendas y bares’ de Aena en sus prioridades lucrativas. Para ello, que las patronales estén satisfechas, ya sin más, no ayuda frente a los que se oponen a aquello de que ¡‘más no es mejor’! Cuan dura sea la oposición al incremento de turismo en el país, de 'low cost' en trayecto y expolio del gasto cautivo en terminales. Qué sucedáneo de participación en gestión se ofrezca, más allá de alguna silla en el consejo de administración, para reconocer los intereses del territorio. Y de cuan 'tiquis-miquis' sea Bruselas en la protección de espacios naturales (de la teoría a la práctica) al empuje de las propuestas del vecindario de las zonas limítrofes afectadas.

En la mirada a las tripas de la propuesta se observa algún que otro sesgo en la comparación de las alternativas (contra la falsa afectación de la pista sobre el mar) y ciertas lagunas técnicas, al ignorar los posibles efectos de las pendientes y de la altura de las grúas portuarias. Y algún error en la valoración del aeropuerto de Reus y sus capacidades máximas, pese a contar con instalaciones similares a las de Girona. Pero inequívoca es la ambición de Aena y su ciudad aeroportuaria: un gran negocio para 'centripetar' más y más millones de turistas a nuestras 'gentrificadas' ciudades catalanas, en provecho de sus accionistas. ¿Queremos 75 millones de turistas volcados en la ciudad de Barcelona? Si la respuesta es sí, tiene sentido que invirtamos 1.000 millones de euros en la nueva terminal. Si la respuesta es no, invirtamos 300 millones entre Girona y Reus y tendremos la misma capacidad con la ventaja de un desarrollo regional allí y menos congestión en Barcelona. Si no nos gusta la concentración de Madrid con relación a España, ¿por qué aplicamos el mismo principio en Barcelona, con relacion a Catalunya?

En cualquier caso, desde una mirada en equipamientos logísticos, que no puede ser otra que la del largo plazo (sí, mucho más allá de los cinco años que como mínimo requerirá la propuesta, en caso de que se apruebe finalmente), el aeropuerto de Barcelona continuará muy alejado de la potencia en infraestructuras de vuelo con las que cuenta Barajas, la joya de la corona de Aena, y de la necesaria coordinación con los otros tres aeropuertos con los que cuenta el país.