Los 'ayusers' que hablan catalán

Isabel Díaz Ayuso es un animal político brutal. Con cara de tímida, las va dando con estilete lingüístico. Las mete y el contrario ni se da cuenta de que el dardo le está desangrado y disminuyendo sus fuerzas. El 'ayusismo' se palpa en Madrid, entre los debates alejados de líderes políticos. Y ella se siente segura para ir diciéndola cada vez más grande, o más gorda, con un empoderamiento psicológico devastador. Algunos dicen que detrás está Miguel Ángel Rodríguez. Pero no es cierto. Aunque el que fuera portavoz del Gobierno de Aznar marque criterios y estrategias, es ella la que decide cómo decirlo, cuándo decirlo, de qué forma decirlo y dónde.

Debo reconocer que me cayó bien desde que comenzó a seguirme en la antigua Twitter, ahora X, hace más de 10 años. Se dedicaba entonces a la comunicación en redes y no seguía a tantas cuentas. Yo hice lo mismo. No nos conocemos, no hemos coincidido, pero me sigue interesando como al principio. No le ha debido ser fácil situarse en el lugar donde está ahora, pero ha salido victoriosa de la mayoría de enfrentamientos entre compañeros de partido. Tiene mucho mérito, evidenciando que todo partido político, de izquierdas o de derechas, es una jauría, una “merienda de negrus”, como exclamaba un buen amigo pastor del Pirineo, siempre con sabias palabras.

La desfachatez tiene un riesgo. Por ello, hay que saberla controlar con riendas seguras y con fuerza. La desfachatez puede conducirnos al ridículo o a la contradicción. Lo primero es una cuestión temporal. Hay comentarios ridículos que pasan a ser un portento de inteligencia 20 años después. Pero la contradicción es otra cosa. Provoca que un terreno seguro se convierta en resbaladizo y peligroso.

La polémica de Ayuso sobre las lenguas de España la pasada semana fue un error profundo. No se puede actuar en política creyendo que tu interlocutor es idiota y además desmemoriado. La hemeroteca, que todo lo puede, es una buena arma a favor de la coherencia. Los ejemplos dan para una larga lista. El primero que se me viene a la cabeza es de cuando José María Aznar confesó que él hablaba catalán en la intimidad. Nadie se lo creyó, pero tenía un sentido de aceptación. El catalán en su intimidad. Lo hacía para seducir a Jordi Pujol y sus votantes. Eso es la política. Y aunque nadie se lo creyera y resultara un comentario chistoso, valió como guiño de acercamiento.

Como desenmascaró el otro día Gabriel Rufián en un buceo por las redes, Díaz Ayuso se había mostrado cercana al bilingüismo y lo había llegado a calificar como de un tesoro. Si eso lo pensaba hace siete años, ¿qué ha cambiado? Y fue Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid, la que había impulsado estudios en catalán en las escuelas madrileñas. ¿Entonces?

Ayuso perdió una oportunidad única en la Conferencia de Presidentes en Barcelona de evidenciar que el catalán es una lengua española, como el castellano, el euskera, el gallego y algunas más. Pero no vamos a entrar en detalles. Y, además, dejó a los que militan en el bilingüismo integrador fuera de juego, dando la razón a los que defienden que en Madrid algunos no entienden nada.