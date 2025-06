Sin turismo, los derbis entre el Barça y el Espanyol serían más igualados

Las ciudades gastan, en todo el mundo, millones de euros en campañas turísticas, así que parece existir consenso en que el peor turismo es el que no se tiene. En Barcelona una parte de la sociedad demoniza el turismo. Los que abrazan la turismofobia defienden que los turistas despersonalizan las ciudades, encarecen la vivienda y generan gastos que pagamos los locales.

Están equivocados. Barcelona, sin turismo, sería hoy mucho más pobre. Londres, París, Roma y Barcelona son las ciudades más buscadas en Airbnb. La tan criticada plataforma de apartamentos invirtió el año pasado 786 millones de dólares en publicidad, parte de ese dinero sirvió para crear un relato positivo de Barcelona en todo el mundo dado que nadie escribe cosas feas de un lugar si lo que busca es alquilar un apartamento. Por su parte, Turisme de Barcelona solo destinó siete millones a promoción, así que gran parte de los 135 millones que el Ayuntamiento ingresó en concepto de tasa turística se deben a la promoción de Barcelona pagada por Airbnb.

No todos los turistas llegan a Barcelona en 'low cost'. Uno de cada cinco visitante lo hace por negocios que en 2024 nos dejó 1.900 millones de euros. ¿Qué sería de Barcelona sin la Fira?

Los turistas de negocios llegan mayoritariamente por el aeropuerto, que aporta el 6,8% del PIB catalán y que, con la ampliación, podría llegar al 8,9%, así que no es muy difícil imaginar que sería de nosotros -para peor- con un aeropuerto mas pequeño. También podemos valorar qué coste, en menos empleo, está teniendo obstaculizar a la ampliación aeropuerto.

Me he esforzado en buscar alguna ventaja a la existencia de una Barcelona sin turismo y la he encontrado. Sin turismo, los derbis entre el FC Barcelona y el Espanyol serían más igualados. El FC Barcelona genera el 1,2% del PIB de Barcelona, unos 759 millones de euros. Mucho de ese dinero repercute en el propio club. Dado que gran parte de la fortaleza del FC Barcelona se debe al turismo, sin este en el Espanyol ganaríamos más a menudo al Barça… ¡Estoy pensando seriamente en sumarse a las filas de los turistofóbicos!