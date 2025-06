Illa y (algunos) empresarios

Pasado el trámite (largo y farragoso) de la aprobación de 4.000 millones de suplementos de crédito en tres votaciones con el apoyo de Esquerra y Comuns y superada otra prueba de la normalización institucional como ha sido la Conferencia de Presidentes, Salvador Illa se dispone a desatascar algunos de los grandes asuntos que han exasperado al empresariado durante el largo periodo de hibernación institucional que ha sido el ‘procés’, empezando con la ampliación el aeropuerto. La tramitación parlamentaria de estos meses ha dejado algunos rasguños en las relaciones entre el actual gobierno de la Generalitat y (algunos) empresarios a cuenta de la tasa turística y del derecho a la propiedad de las viviendas. Decimos algunos porque ciertos sectores del empresariado, especialmente de Barcelona, tienen la tendencia a hablar en nombre de “los” empresarios cuando solo hablan en nombre de “algunos” aunque sean de rancia estirpe. Pasa también con Junts que tiende a hablar en nombre de “los” catalanes. Estos días da la impresión de que no hay clientes y accionistas del BBVA que son tan catalanes como los del Sabadell.

Estos empresarios tienen todo el derecho del mundo a distanciarse de Illa. De hecho están algo desconcertados porque el president ya les ha dicho en un par de ocasiones que el Govern tiene que hacer de Govern y los empresarios de empresarios. El problema de fondo que detectan es real, pero no está claro que sea Illa quien lo tiene que arreglar. Los catalanes que piensan que el problema de la vivienda es de falta de oferta y que la solución no es la regulación de la demanda no tienen quién les represente políticamente más allá del PSC. En los momentos decisivos, por mucho que se esfuercen “algunos” empresarios, Junts actúa más como organización activista que como política. Illa tiene la obsesión (y en eso acierta) de afrontar el tema de la vivienda y los que han causado el problema no son los mejores socios posibles pero, por el momento, los que lo serían no comparecen.