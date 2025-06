Dan Ariely, catedrático de Economía Conductual: "La duda es vital para la humanidad"

Dan Ariely. / EPC

Durante la furia del covid, los negacionistas llegaron a decir que utilizaba "su media barba" –sufrió un accidente que le causó grandes quemaduras– para "hacerse la víctima" e inducir a la población a vacunarse. Dan Ariely (Nueva York, 1968), catedrático de Economía Conductual, se preguntó por qué compramos (y difundimos) ideas falsas y reinterpretamos la información para ajustarla a nuestras convicciones. El resultado es 'La espiral de la razón' (Ariel).

¿Creer en bulos y teorías conspirativas es contagioso?

Diez años atrás habría dicho que los grandes desafíos de la humanidad eran la pobreza y el calentamiento global. Hoy son la desinformación y las convicciones infundadas. Y cada vez es más difícil discernir qué es verdad porque la información incorrecta es de mayor calidad y más persuasiva. ¿Cómo podemos progresar en algún área si no estamos de acuerdo en cuestiones básicas?

"No tenemos acceso a la verdad"

Gente lista como Steve Jobs la compra. Quiso combatir el cáncer a base de zumos.

Las personas inteligentes no son inmunes a las creencias infundadas. La mente no es un ordenador. Creemos que representa el mundo que está ahí afuera, pero lo que hace es interpretar información de manera radical. No tenemos acceso a la verdad.

¿Cómo caemos por el embudo de la convicción infundada?

Para empezar, tiene que existir algún tipo de factor estresante. Nadie se levanta por la mañana diciendo "voy a creer en un dios benevolente" o "en una fuerza malévola". Los humanos sometidos a estrés vemos algunos vídeos en YouTube, pensamos en un patrón y queremos encontrar a un villano al que echarle la culpa. Influye también la personalidad: una de las cosas que hace bajar más rápido por el 'embudo' es ser creativo.

"Los humanos sometidos a estrés vemos algunos vídeos en YouTube, pensamos en un patrón y queremos encontrar a un villano"

¿Creativo? Parecería propio de incautos.

Los creativos tienen la habilidad de ver patrones que los demás no ven, y puede que sean incorrectos. Si además tiene una profunda convicción en su idea, es más probable que pretenda que los demás le sigan.

Continúe con el destape del mecanismo.

Tenemos una máquina procesadora muy limitada. Si la información que vemos refuerza el condicionamiento que tenemos y nos relacionamos con los que están de acuerdo, las cosas empeoran. Cada vez es menos frecuente intentar comprender de verdad y más tener la razón. Luego está la presión social: cuando la gente nos hace sentir incómodos respecto a nuestras opiniones, nos sentimos rechazados. Si te atacan, no cambias de opinión, te alejas del atacante. ¿Puedo decir algo político?

Adelante.

Soy judío, crecí en Israel y estoy en el lado izquierdo del espectro político. Llevo mucho tiempo manifestándome a favor de la paz, pero ahora me están atacando. Ser pro-paz resulta más duro. Espero que la IA nos llegue a entender tan bien que pueda diseñar una tecnología capaz de captar y señalar nuestros puntos débiles.

"Las naciones con mayor intensidad de conflictos son más proclives a caer en creencias falsas"

¿Se puede caer en un engaño de manera colectiva?

Absolutamente. Un estudio demuestra que las naciones con mayor intensidad de conflictos tienen más estrés, lo que aumenta la sensación de no tener ningún control y son más proclives a caer en creencias falsas.

El 82% de los israelís quiere que se expulse a los palestinos de la Franja. ¿Sería el caso?

Estoy radicalmente en desacuerdo con ese porcentaje.

Es un sondeo de la Universidad de Pensilvania para una empresa demoscópica israelí.

La verdadera izquierda israelí cree en los derechos de los palestinos y están dispuestos a ceder tierras sin importar si tienen razón o no. Este grupo se ha reducido después del 7 de octubre, cierto, pero la mayoría de israelíes dicen: "Hay que encontrar soluciones de compromiso, no porque nos importen ellos especialmente, sino porque nos importamos a nosotros mismos". Tenemos un Gobierno que no representa a las personas. Y el antisemitismo hace que las cosas empeoren. El boicot de Europa a la izquierda israelí es muy contraproducente.

Equiparar 'crítica' a 'antisemitismo' quizá es una percepción incorrecta.

Resulta difícil creer en la ambigüedad en estos tiempos, estoy de acuerdo. Como profesor de universidad en EEUU esperaba que en todas las universidades se destinaran un par de semanas para discutir y diseñar un programa para Oriente Próximo, pero no es lo que ha ocurrido. Los estudiantes judíos están siendo atacados. No es difícil deducir que nos odian en general.

¿Lo ha vivido en carne propia?

Yo no, pero mis hijos fueron cancelados. Mi hija estaba en el último año de secundaria y recibió una presión tremenda.

¿El mejor profiláctico contra la desinformación y el bulo?

La gente piensa que es tener conocimientos, pero lo importante es la humildad intelectual. La duda es vital para la humanidad. También podríamos introducir modificaciones: no permitir el anonimato en las redes y crear, por ejemplo, ventanas emergentes que nos dijeran "¿estás seguro?" cuando damos un 'like'. Y luego hay cosas grandes, como repensar lo que significa no ser fiel a la verdad.

"Hemos diseñado tecnologías que sacan provecho de nuestros puntos débiles: del amor por los cotilleos al tribalismo. No tiene por qué ser así"

Eso son palabras mayores.

Mi mayor esperanza son los comités de los ciudadanos. Hace un par de años escribí a mis amigos griegos y les dije: "Disculpaos, nos habéis traído la democracia y no funciona bien". Me sugirieron que leyera. Y leí que los ciudadanos de Atenas elegían de modo aleatorio quién iba a ser el juez ese día. Irlanda recogió esa idea y eligió a dos centenares de personas que expusieron sus convicciones, invitaron a expertos y tomaron una decisión para someterla a referéndum. Yo quiero que cada ministro tenga una reunión cada seis meses con 300 personas del país para informarles de qué han hecho en ese semestre y qué planea hacer. Votar cada cuatro años es ceder la responsabilidad.

Estamos diseñados para economizar energía.

Hemos diseñado tecnologías que sacan provecho de nuestros puntos débiles: del amor por los cotilleos al tribalismo, pero no tiene por qué ser así. En el mundo físico hemos hecho muchas cosas para superar nuestras limitaciones. No podíamos volar y construimos aviones. La tecnología nos ha permitido ser superhumanos. Pues lo mismo pasa con la mente. Es más fácil resolver el odio que el calentamiento global.