¿Qué seríamos sin turismo?

Playa de Barcelona, a 1 de junio de 2025. / Marc Asensio Clupes

EL PERIÓDICO propone una especie de distopía que, a tenor de lo vivido durante la pandemia, no se aleja tanto de una hipotética realidad o, al menos, de la percepción que vivimos durante los primeros meses de 2020. ¿Qué pasaría si, de golpe, Barcelona se quedara sin turistas? La simulación no persigue sino dejar constancia de la importancia económica y social del fenómeno turístico, que representa, con 15.000 millones de euros, un 14% del PIB de la ciudad. La ausencia total de visitantes implicaría generar un vacío de consideración, si bien es cierto que en esta hipótesis no se contemplan las reconversiones que inevitablemente tendrían que darse. Sin embargo, esta es quizás la manera más gráfica para entender la trascendencia del sector, no solo en lo que se refiere a los empleos directos que genera (unos 163.000) y al bajo porcentaje de paro que puede exhibir Barcelona y que el turismo ayuda a consolidar, sino también a los ingresos indirectos de los que se beneficia la capital en su conjunto.

En la distopía apuntada se vaciarían los museos, los festivales de música que forman parte de la marca Barcelona se quedarían con la mitad de asistentes y eventos como los partidos del Barça también verían mermados sus ingresos notablemente. Estamos hablando de 15,6 millones de personas que han pernoctado en la ciudad durante 2024, más unos 10 millones que lo han hecho en su entorno. Además, la conectividad de Barcelona también decrecería y se verían en peligro los 56 destinos internacionales que ahora gestiona el aeropuerto, con lo que ello conllevaría de desajuste en las previsiones macroeconómicas.

Es cierto, sin embargo, que sigue existiendo una valoración negativa del turismo (que hemos convenido en llamar turismofobia) en buena parte de la población, especialmente la que habita en las zonas más afectadas. La suciedad, el incremento de los precios de la vivienda y de los precios en general, la proliferación de servicios de mala calidad a causa del turismo low cost y la conciencia que el barcelonés está siendo “expulsado” de su ciudad, siguen estando presentes en encuestas como la hecha pública recientemente por el Ayuntamiento sobre la percepción del turismo. Tres de cada cuatro ciudadanos considera que se ha llegado al límite, mientras que un 60% sigue considerando (aunque en un porcentaje menor al de 2023) que el turismo es conveniente por la generación de oportunidades económicas.

EL PERIÓDICO ha defendido en otras ocasiones que el fenómeno turístico es decisivo para el progreso y, al mismo tiempo, ha señalado que deben ponerse sobre la mesa las premisas que aboguen por la diversificación y la desestacionalización. Es decir, y como ya se impulsa desde el consistorio y desde Turisme de Barcelona, una estrategia de promoción que tienda a priorizar los visitantes en función de intereses próximos al turismo de calidad y basado, entre otros ejes, en la cultura.

No es tarea fácil, pero no podemos incurrir en el error de estigmatizar un sector que genera y propone tanta riqueza. Conviene ahondar en la resolución de los problemas puntuales, procurar por un turismo que no solo sea pilar del PIB sino también ejemplo de sostenibilidad e imagen de una ciudad efervescente. La alternativa radical e hipotética de la distopía nos enseña que no cabe imaginar un futuro sin turistas, pero sí un futuro con argumentos promocionales que valoren más la calidad, para la propia supervivencia del modelo y de la convivencia ciudadana.