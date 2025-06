Judit Mascó se reinventa con éxito fuera de la pasarela

La Gala de los premios Womam Sport que se celebró en el Hotel Miramar tuvo a dos protagonistas que destacaron tanto como los premiados. La primera fue la modelo Judit Mascó; el segundo, el chef Nandu Jubany. Mascó es una mujer que se ha reinventado constantemente desde que a los veinte años saltó a la fama al ser portada de la revista 'Sports Illustrated'. Adaptarse al paso del tiempo no es tarea fácil y Judit lo ha conseguido. Sigue ejerciendo de modelo, colabora en programas de televisión y es la presidenta de la Fundación ARED, un referente en Catalunya en el ámbito de la inclusión social. A todo eso, este lunes aparcó toda su habitual actividad para presentar los premios de la revista 'Woman' y el diario 'Sport'.

Quizás está mal que uno lo diga yo, pero la gala fue un éxito. El alto nivel de las premiadas fue otra de las claves. Desde Mireia Belmonte a Vanesa Lorenzo, pasando por la atleta Maria Vicente o la mejor jugadora de waterpolo del 2024, Bea Ortiz. Bonita foto la que se hizo esta última con Jenifer Pareja, que fue la mejor en el año 2013. Destacó también Verdelis, la atleta e 'influencer' de 40 años, que ha logrado terminar siete maratones y es madre de ocho hijos.

El alcalde Jaume Collboni felicitó al presidente y a la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Aranza Sarasola, mientras que la consellera de Igualtat, Eva Menor, se lo pasó en grande junto a la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, la directora del Consell Català de l’Esport, Carme Bastida, y Noa Monrás y Sonia Guerra, también de la Generalitat. Estaba, cómo no, la teniente de Alcalde Maria Eugenia Gay, que hace milagros para poder asistir a tantos actos.

Al propietario de Peix a Casa, Edgar Salsas, le vimos hablando con el director financiero de Prensa Ibérica, Alvaro Alcolea, y el chef Nandu Jubany. El cocinero catalán estuvo, como siempre, al pie del cañón y recibió numerosas felicitaciones. Había llegado ese mismo día de Formentera y al siguiente inauguraba nuevo local en Sotogrande. Jubany es tan buen cocinero como persona incansable.

El CEO de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y su esposa, Usoa Aguirre, departieron con el presidente del COE, Alejandro Blanco, y luego con el director general, Sergi Guillot, y la periodista premiada, Melisa Jiménez. Esta última explicó lo difícil que resulta viajar por todo el mundo y ser madre de tres hijos. Mi estimada y admirada colega, la directora de 'Woman' Mayka Sánchez, saludó a todos los presentes. Así que estuvo, entre otras, con Rosa Tous y Maite Casademunt. Pues eso, que pronto le pasaremos la fecha de la Woman Sport del 2026 a Judit Mascó.

Toni Falgueras, del Celler de Gelida, con su esposa, Maria Febrer, y sus hijos, Ferran y Meritxell. / El Periódico

De padres a hijos desde 1895

El martes asistí a un acto mucho más íntimo, pero tan emotivo como el primero. Fue la celebración de los 130 años del Celler de Gelida. El 125 aniversario coincidió con el covid, pero como Meritxell Falgueras, periodista, sumiller e hija del propietario Toni Falgueras, es persona tenaz e insistente, decidió presionar a la familia hasta lograr organizar la fiesta cinco años después.

Al entrar a la sede del Distrito de Sants-Montjuic, uno pudo apreciar algo que ya conocía, o sea, que los Falgueras son una familia muy estimada. Lo digo porque la sala estaba a reventar. Asistió el alcalde Jaume Collboni, pero en los primeros bancos estaban desde Joan Manel Serrat a Carlos Latre pasando por los periodistas Nuria Ribó y Espartac Peran; el chef Carles Gaig con su esposa Fina Navarro; el dibujante Oscar Nebreda; o el presidente de la D.O. Cava, Javier Pagés, entre otras muchas caras conocidas y amigos.

Realizó una excelente y divertida glosa laudatoria el escritor y periodista Daniel Vázquez Sallés, que además de ser pareja de Meritxell es el hijo de Manuel Vázquez Montalbán. O sea, que hablaba con conocimiento de causa. Tanto de la familia como del vino, aunque ahora sea abstemio. Pues eso, que mientras escribía esta crónica, el director adjunto del diario 'Sport' y vecino de Sants, Albert Masnou, me cuenta que es cliente del Celler de Gelida y me dice que no conoce a nadie que sepa tanto de vinos y que encima sea simpático y espléndido en sus explicaciones. Pues sí: así son Toni Falgueras y su esposa, Maria Febrer, así como también sus hijos, Ferran y la citada Meritxell.