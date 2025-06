Leire Díez: minutos de (dudosa) gloria

Hay quien estos días compara al PSOE actual con el de mediados de los años noventa. Los que insisten, persiguen con interés el deseo de que se repita ahora el final de entonces. Fue cuando el último Gobierno de Felipe González no daba abasto ante el acoso constante al que le sometía un listado inabarcable de escándalos, la corrupción no parecía tener fondo y los propios fieles, tras no dar crédito, fueron asumiendo con dolor la auténtica magnitud de la tragedia.

El paralelismo creado busca dibujar en los supervivientes el mismo paisaje en descomposición de una formación que, en público, vende ética progresista colectiva pero en privado persigue turbios intereses individuales. Así lo señala repetidamente y sin ambages Isabel Díaz Ayuso, clamando por la libertad que dice perseguida pero gracias a la cual gana elecciones.

Una mínima voluntad de precisión demuestra lo exagerado del paralelismo entre las dos etapas. Cualquiera de los casos que -hasta hoy – señalan al gobierno, al presidente, a su familia y a su partido distan mucho de la gravedad de aquellos protagonizados por altos cargos de instituciones y organismos del Estado, cuyos perfiles ahora quedarían acotados a los del caso Koldo. En el resto no parece que haya atisbo de dinero embolsado, que es la huella que siempre hay que seguir.

Lo que sí que se ha recuperado es la estrategia del PP de entonces. Núñez Feijóo exigiendo elecciones para despedir a “ese tío” que es Sánchez rescata al Aznar del “váyase sr. González”. El común denominador entre ambos, siempre en la trastienda, es Miguel Ángel Rodríguez, cuya sombra siempre es alargada cuando de fango se trata.

Hay, no obstante, otro elemento coincidente por tradicional en los ambientes socialistas: su incapacidad para corregir unas estrategias comunicativas que se han demostrado sobradamente erróneas, cuando no caducas. Y esto lo acaba de demostrar el 'show' protagonizado por María Leire Díez Castro (Portugalete, Vizcaya, 28 de junio de 1975).

La exteniente de alcalde de Vega de Pas, Cantabria, ha puesto a su partido en un brete de difícil admisión. Imaginando que no sea fontanera ni cobarde, como ha reiterado, es lo suficientemente osada como para haber demostrado a través de los audios divulgados que se arrogaba un papel impropio de quien dice estar siguiendo una investigación periodística seria e inadecuado para quien no dispone de la autorización pertinente para ofrecer compensaciones públicas a delitos privados.

Aceptando que este tipo de negociaciones son habituales porque sin cloacas una sociedad no puede evacuar todo cuanto digiere, la casuística evidencia lo arriesgado que es relacionarse con personajes de doble filo sin una mínima protección y una muy sólida preparación. Aun así, este tipo de informadores encubiertos trabajan a sabiendas de que nadie les reconocerá si quedan al pairo. Y esta es la imagen que se ha proyectado esta semana, también por la tardanza y poco convincente reacción de un partido que empieza a mostrar síntomas de superado y que se ha embarrado en un constante “y tu más” que, lejos de mostrar fortaleza, destila desespero.

Que la cruzada sea dura explica algunos errores, que la defensa sea débil evidencia mala estrategia, pero que en el campo de batalla se represente un vodevil abre más puertas al enemigo para que acabe dominando el escenario.