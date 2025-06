La Conferencia de Presidentes a punto de rozar el ridículo

Las horas previas a la celebración de la Conferencia de Presidentes en Barcelona han rozado el ridículo. El Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por el PP han convertido este instrumento de cogobernanza en un escenario más de la polarización partidista. No hace falta que 17 presidentes viajen a la capital catalana para evidenciar que las políticas de vivienda del PP y del PSOE son diferentes y, en algunos aspectos, contrapuestas. Eso se puede hacer tranquilamente en las sesiones del control del Congreso de los miércoles o en un debate televisado. La instrumentalización de las instituciones empieza a ser un problema grave en la política española que no hace otra cosa que alejar a los ciudadanos de lo que hacen y dicen los políticos y dejarlos en manos de charlatanes de derechas o de izquierdas que dicen tonterías, pero que hablan de problemas que preocupan a la gente en un lenguaje que la gente les entiende. Sigue sorprendiendo el gusto que tienen por hacer el ridículo y, además, sin ruborizarse.

No es fácil, porque no lo hay, señalar, como a algunos les gustaría, un único culpable. Es evidente que desde que presentó una moción de censura, Pedro Sánchez prefiere el poder a la estabilidad, de manera que paga los precios que haga falta para mantenerlo. Tiene tendencia a intentar que la opinión pública olvide la fragilidad de su mayoría y le trate como si la tuviera. Y algunos palmeros tiene. Por eso rehúye los escenarios que la evidencian y potencia los que la eluden. Hoy por hoy, prefiere la Conferencia de Presidentes al Congreso de los Diputados. El PP, por su lado, no amaga su irritación por considerar que Sánchez le ha usurpado el poder dos veces, primero con la moción de censura a Rajoy y después con la primera investidura de la democracia de un candidato que quedó segundo en las elecciones. El error del PP es pretender evidenciar esa usurpación fuera del Congreso de los Diputados, que es donde corresponde y donde no tiene la capacidad de reunir los votos necesarios. Y entonces traslada el asunto a lugares que no corresponde, sea el pleno del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o la Conferencia de Presidentes. Este duelo de impotencias está en la base del ridículo que podrían acabar haciendo esta jornada en Barcelona. Esta vez los que aguarán la fiesta no serán los activistas independentistas sino los representantes institucionales del PP y del PSOE. Solo faltaría una pataleta de Isabel Díaz Ayuso para rematar la jugada. Aun a estas horas esperamos el milagro.