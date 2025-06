A más Trump, menos 'América'

América es una palabra que es utilizada con diferentes acepciones. Es el nombre de un continente. A veces se utiliza para referirse a un país en aquel continente. Y últimamente se ha utilizado para referirse a una idea de lo que representa (¡o representaba!) aquel país. Durante muchas décadas, se ha utilizado también como una acepción positiva a un sueño, a un destino deseado de paz y libertades. Efectivamente, 'América' ha significado un ideal de valores de libertad y democracia.

En los Estados Unidos hay esta capacidad para crear conceptos idealizados a partir de una palabra; un claro ejemplo es la conocida frase 'In God We Trust' que da cobijo a todos sus ciudadanos, religiosos o no, que profesan un credo u otro; no responde a la palabra 'God', que durante siglos se había identificado en todos los idiomas para significar un ser superior, para referirse a 'Dios', y en cambio han laicizado el término para recoger la fuerza superior que los une a todos, que ampara el bien común y que viene a subrayar la necesidad de un sacrificio individual para anteponer el país, la unión y la fuerza de la razón colectiva a partir del sentido común.

Del mismo modo, con la palabra 'América' y durante más de 75 años, se quería significar y recoger un ideal de valores que venían a identificar al mundo occidental. Desde mucho antes de la II Guerra Mundial y, sin duda, con el desembarco de Normandía o durante toda la Guerra Fría, 'América' es una palabra que supera el territorio geográfico en un mapa: la utilizamos para hacer referencia a los valores de la libertad, de un sistema democrático a partir de los 'checks and balances', y unos ideales ilusionantes que ofrecen oportunidades para acceder a los sueños, donde la confianza en un mismo es posible porque el respeto a la esfera de libre desarrollo no solo es respetada sino que es promovida, y te invita a tomar riesgos para perseguir los objetivos de cada cual.

Se acostumbra a decir que la democracia en América (y en este punto, utilizando el término como país y también como ideal) ha sobrevivido durante estos casi 250 años, generación tras generación, sobre la base no precisamente de la armonía, sino a partir del conflicto (y a veces, de alta intensidad) mediatizado, generalmente, por estos valores compartidos ('shared values' y 'common good').

No obstante, parece que los Estados Unidos hayan dimitido de esta visión. Quizás todo empezó con esta campaña nostálgica que renuncia a la vigencia de esta acepción del término 'America'. Se quieren recordar unas circunstancias y un momento que -según la propia campaña del 'Make America Great Again'- parecería que se está aceptando que ya no existen. Solo con el hecho de reclamar el retorno a la Gran América quizás ya se está partiendo de la idea de que no solo ya no es grande, sino que aquella acepción, aquella 'América' ya no existe.

Desde este lado del Atlántico, es indudable que esta acepción del término 'América' como voluntad de libertad, paz, progreso y libre competencia, está en plena crisis. El presidente de los Estados Unidos ha renunciado. Algunos lo ven como una oportunidad para Europa para liderar la defensa de estos valores y significarse en la promoción de las libertades, la libertad y la igualdad. En todo caso, sería grave que en Europa -ya sea a nivel de la Unión como a nivel de cada uno de sus miembros- arraigue este discurso y estos mensajes ultra, populistas, que provocan precisamente lo contrario de los valores que dicen defender y promover.

El 'Liberation Day' no pasará precisamente a la historia como el día que la acepción del término 'América' se vio reforzada en estos ideales de libertad y voluntad de progreso y confianza, de creación de un espacio donde los sueños se pueden conseguir a partir del esfuerzo y el respeto.

Dice la leyenda que, hacia septiembre de 1787, en una ocasión en que James Madison salía de la Convención Constitucional, una señora se le acercó para preguntarle si los delegados de la convención se habían decidido por una monarquía o un república, y Madison le respondió “Una república, señora, si pueden ustedes conservarla” (“A Republic, Madam, if you can keep it”).