Ser Ter Stegen y no jugar, por Jordi Puntí

Parece una casualidad y a lo mejor no lo es: el día en que colocan una de las porterías en el nuevo Spotify Camp Nou, se anuncia como inminente el fichaje de Joan Garcia como nuevo portero del Barça. Tiene 24 años y de entrada hay que pensar que no tiene la titularidad asegurada, pero es evidente que su llegada puede crear un efecto dominó difícil de prever. Con la nueva apuesta, todo parece indicar que Iñaki Peña tiene los días contados. De confirmarse, Szceszny y Ter Stegen lucharían por ser el segundo portero, pero ahora mismo el debate es muy desigual.

Es cierto que Ter Stegen sale de una larga lesión, pero no me imagino a Szczesny, el guardameta que volvió del olvido para triunfar, aceptando de nuevo el papel de comparsa. En su contra, además, está el hecho de que no le veo compitiendo para ser titular: más bien me lo figuro en una jubilación dorada, de espectador privilegiado, y sin ritmo de partidos no da mucha confianza: con el carisma de fumador no basta.

Hay porteros que saben ser secundarios de su equipo y jugar poco: Mora, Amador, Angoy, Pinto... Escribo sus nombres y pienso en esos ciclistas gregarios y anónimos que trabajan en la sombra para conseguir la victoria de su jefe de filas. Asimismo, encontrar un portero que se mantenga como titular con garantías es dificilísimo, y al final todo tiene que ver con quién sabe llevar mejor lo de no jugar, ser paciente y esperar una oportunidad.

Cuando el mítico Urruti —otro portero que venía del Espanyol— fichó por el Barça, vivió toda una temporada como suplente de Artola. Es prácticamente la situación de Ter Stegen cuando fichó por el Barça con 22 años, al tiempo que llegaba Claudio Bravo: el alemán tardó dos años en ser titular indiscutible. Ahora es probable que viva la situación inversa, pero cuesta imaginar que con su carácter competitivo acepte un papel secundario, y menos con un Mundial el próximo año en el que por fin podría ser titular de su selección. En las calderas de Can Barça, alguien quizá ya está preparando un vídeo de despedida con sus paradas mágicas, al límite de lo verosímil, que hicieron ganar muchos partidos a su equipo.