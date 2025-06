Cumbre autonómica en Barcelona

Foto de familia de la XXVII Conferencia de Presidentes, que se celebró en Santander el pasado mes de diciembre. / C. Ortiz / Europa Press

La Conferencia de Presidentes, del presidente del Gobierno más los de las 17 comunidades autónomas y los de Ceuta y Melilla, fue convocada por primera vez en octubre de 2004 por Rodríguez Zapatero. En un Estado autonómico –logrado por acumulación improvisada y no por un diseño previo- y en el que las autonomías tienen competencias muy amplias -y otras compartidas con el Estado-, parece lógico que con alguna periodicidad los máximos responsables discutan los grandes problemas que les afectan, los aireen, y lleguen a acuerdos -de mayor o menor entidad- en el caso que sea posible. Tanto más cuando en las autonomías siempre gobernarán partidos diferentes.

La Conferencia de Presidentes es consecuencia del mandato de la Constitución de cierta cooperación entre los principales partidos. No por privilegiar al bipatidismo, sino porque en órganos tan relevantes como el Consejo General del Poder Judicial solo un amplio consenso puede garantizar la necesaria pluralidad. Pero, como se ha visto en el CGPJ, su renovación normal es imposible si la polarización y la lucha por el poder anulan el mandato constitucional. Y, ¡que cada palo aguante su vela!, el CGPJ no se ha renovado a tiempo cuando el PP no ha tenido mayoría parlamentaria.

Que, tras muchos años de ausencia de los presidentes electos y legítimos de Catalunya, que exigían la independencia, la Conferencia de Presidentes se fuera a celebrar con toda normalidad en Barcelona, abierta por el Rey y en la que el anfitrión sería Salvador Illa, president de la Generalitat, era un hecho relevante que debía ser priorizado por todos los que creen en la constitucional unidad de España.

Pero no ha sido así. Feijóo actúa como si pusiera en duda la legitimidad de Sánchez desde que fue investido pese a tener solo el segundo grupo parlamentario (el primero es el PP). Y Sánchez no se ha cansado de descalificar a Feijóo como el agente tonto de la derecha reaccionaria y la extrema derecha. Así… la cooperación…cuesta mucho. Nada más faltaba que la pasada semana estallara el caso Leire Díez, posible fontanera del PSOE en busca de basura de la UCO, y la convocatoria subsecuente, el próximo domingo en Madrid, de una manifestación del PP “contra la mafia”-y lo de Tellado de que “el Gobierno es una organización criminal”-, para temer que la Conferencia de Presidentes -un instrumento de cooperación- no pudiera tener lugar en plena guerra civil verbal.

Pero, pese al triste circo de Leire Díez -y aún más del comisionista Victor de Aldama, que ahora secunda las acusaciones del PP- la Conferencia de Presidentes se celebrará este viernes. El PP no podía llegar a desairar al Rey, los presidentes autonómicos son muchas veces más presidentes que militantes, y Sánchez, en horas bajas, ha acabado aceptando que la Conferencia aborde no solo los seis asuntos que quería sino los ocho en los que el PP -en palabras de Feijóo- “ha doblado el brazo al Gobierno”. Alguno tan raro para una conferencia autonómica como el proyecto de ley sobre el ministerio fiscal. Y el PP ha demostrado que no se asusta por Vox, que truena contra su presencia en Barcelona.

¿14 asuntos en una reunión de 20 participantes en la que muchos querrán contradecirse en un tiempo máximo de…12 horas? La Conferencia de Presidentes tiene el riesgo de convertirse en una jaula de grillos. Y la propuesta de Sánchez -pese a que Bruselas dice que es nuestro telón de Aquiles- de abordar un aumento de los fondos para vivienda -60% del Estado y 40% de las CCAA- parece irracional por parte de un presidente que no tiene presupuestos y en el clima político actual.

Pero las instituciones y la búsqueda de mínimos consensos son prioritarios. Aunque todo acabe -es probable- en una jaula de grillos. En tal caso, los responsables deberán cargar con su tanto de culpa ante la opinión pública. Y, pese a todo, que Felipe VI abra en Barcelona una Conferencia de Presidentes de todas las autonomías (el lendakari vasco también estará) y en la que el anfitrión será el president de la Generalitat indica que -al menos en Catalunya- la normalización ha dado pasos consistentes. El independentismo -dividido y sorprendido- lo acaba digiriendo ¿A alguien más le sabe mal? ¿Por qué?