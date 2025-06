Salvar la OMS

“Qui té el cul llogat no seu quan vol", dice un clásico refrán catalán. Con esta frase se quieren resumir las servidumbres que se pueden producir cuando se depende del dinero ajeno. Es muy difícil oponerse a los intereses de un donante cuando de este dependen buena parte de nuestros fondos.

Y esto también es válido para las instituciones internacionales y, entre ellas, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caso concreto, la financiación proviene de dos fuentes principales: las aportaciones obligatorias de los 196 estados miembros, en razón de su riqueza y su población, y las contribuciones voluntarias. Empecemos por señalar que, en los últimos años, las contribuciones obligatorias de los estados miembros han sido en torno al 40% del total del presupuesto de la organización. El otro 60% puede venir de contribuciones voluntarias extraordinarias de los estados y, sobre todo, de aportaciones finalistas impuestas por los donantes privados, como la Fundación Gates, que ocupa el segundo lugar en la financiación de la OMS, por detrás de EEUU, y que representa un 88% del total de las donaciones voluntarias.

En resumen, la OMS no puede dar como garantizado un 60% de su presupuesto. El resto puede variar y, en gran parte, viene marcado por los intereses específicos de los donantes.

Empezamos 2025 con la noticia, ya esperada, de la retirada de EEUU de la OMS y, por tanto, de su participación en su financiación, a la cual se añadió Argentina, y no podemos descartar que lo hagan también otros estados. Un fuerte golpe a las finanzas del máximo órgano mundial dedicado a la salud universal, puesto que la contribución norteamericana representaba el 18% del presupuesto de la OMS, seguida de los fondos aportados por la Fundación Gates y el Reino Unido. Esto ha implicado que en el presupuesto aprobado en la última sesión de la asamblea mundial de la organización se haya tenido que plantear una disminución de 900 millones de dólares, pasando de los 5.300 millones del anterior ejercicio a los 4.200 del próximo, contando, además, con un posible déficit de 1.900 millones de dólares.

Las motivaciones expuestas por EEUU van desde una respuesta insuficiente frente a la pandemia del covid-19 y otras emergencias sanitarias, cierto anquilosamiento y burocracia excesiva de la organización, la acusación de carencia de independencia, especialmente respecto a China y la disparidad entre las aportaciones económicas de EEUU y de China, no reflejada en la influencia sobre sus decisiones.

Ciertamente, la OMS es una institución dependiente de la ONU y, por lo tanto, hija del multilateralismo, y que ha quedado desfasada respecto al panorama político mundial actual. Necesita reformas drásticas urgentes. Pero es la única institución internacional capaz de liderar los esfuerzos ante las grandes emergencias y para la mejora de la salud en el mundo. No tenemos alternativa, por ahora, a lo cual hay que añadir el debilitamiento de otras organizaciones de salud pública de gran prestigio, como el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) o la FDA (Food and Drugs Administration), afectadas directamente por los recortes políticos de Trump.

Hay que salvar la OMS.

En este sentido, además de los recortes presupuestarios para el próximo bienio, ya mencionados, se está estudiando el incremento de un 20% de las aportaciones obligatorias de cada estado, además de algunas donaciones extraordinarias de algunos estados miembros e, importante, una aportación de 500 millones de dólares por parte de China, para cubrir el agujero que la retirada de EEUU comportará. Una acción perfectamente en consonancia con la rivalidad entre ambas potencias para hacerse con el liderazgo mundial a todos los niveles. Bienvenido sea el dinero, pero...

Sustituir a un 'amo' por otro no resuelve los problemas. La experiencia de comunicación y transparencia con la China del covid-19 tampoco fue ejemplar, para decirlo diplomáticamente. Y no ha sido la única ocasión en que se han provocado sospechas de ocultación de informaciones.

La OMS necesita aparentar y ser independiente, neutral, veraz y transparente. Y esto implica, entre otras cosas, una financiación que no obligue a cierta servidumbre, ni respecto de estados concretos, tanto si es EEUU, China o Andorra, como tampoco de aportaciones privadas finalistas al gusto del donante, que pueden comportar que se actúe más según los intereses de estos últimos que de acuerdo con las necesidades globales.