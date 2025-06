La muerte tenía un precio

El domingo, cuando, camino de l’Escala, pasé por delante de La Paloma Blanca, hice la señal de la cruz, igual al soltar el volante me jugué tres puntos del carné. Por bien perdidos los daría. Un par de días antes, en una de sus habitaciones, había muerto un cliente en acto de servicio, qué menos que mostrarle un respeto. No me pareció que en la fachada lucieran banderas a media asta, o lo que quiera que se coloque a media asta en un lupanar en señal de duelo, una sábana, una liga o un preservativo, yo qué sé.

Imagino que al día siguiente, alrededor de la cama, guardaron un respetuoso minuto de silencio los clientes y las profesionales, cabizbajos como jugadores de fútbol, aunque en este caso, atendiendo a la naturaleza de lo que allí se practica, no abrazado cada uno con los de su equipo sino mezclados unos con otras. Mientras, por la megafonía del puticlub sonaría 'El Cant dels Ocells', un sencillo pero sentido homenaje a quien, buscando la 'petite mort', encontró la otra, la enorme, la que no permite el regreso. Acto seguido, unos rápidos ejercicios de calentamiento -con perdón- y a meterse todos en faena, como hubiera querido el difunto si estuviera todavía entre nosotros.

No se entiende que, si hay desfibriladores en campos de fútbol y pabellones deportivos, lugares donde quienes hacen ejercicio son jóvenes y atléticos, no los haya en las mancebías, donde los esforzados atletas suelen haber dejado atrás sus mejores años. Si el problema es que esa tecnología es demasiado cara, podrían por lo menos tener ahí un cura de guardia para que el moribundo les confiese sus pecados, aunque el último ya sepamos todos cual ha sido.

Uno no puede sino pensar en la pobre cortesana a quien se le murió el cliente entre los brazos, o las extremidades que fueren. Una vez repuesta del sobresalto, se encontraría en la tesitura de devolver a los legítimos herederos del difunto el importe del servicio, en caso de que no se consumara. No ha de ser fácil hablar con la viuda, si la hubiere. Por lo demás, lo sucedido, más que un baldón en su historial, certifica que se trata de una excelente profesional, dotada de una 'ars amatoria' al alcance de pocas mujeres.

La moraleja final es que la gente con posibles -y con cargos- se lleva a las prostitutas a un Parador Nacional o las coloca en un despacho, mientras que los pobres son ellos quienes deben desplazarse al lugar del amor y encima dejar ahí la vida, vea el lector que hasta en el fornicio de pago hay clases.