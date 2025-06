Hacia una evaluación con sentido: la importancia de unas PAU competenciales

Cada año, docenas de miles de estudiantes afrontan las pruebas de acceso a la universidad (PAU, EvAU o EbAU, según los territorios). Es un momento clave que puede condicionar su futuro académico inmediato, a pesar de que a medio y a largo plazo hay otros muchos factores, a menudo más importantes, que también influirán en su futuro profesional. Dejando de lado el estrés con el que muchos estudiantes han vivido la preparación de estas pruebas, con frecuencia contraproducente para su salud física y emocional, durante décadas han sido concebidas como una evaluación de los conocimientos adquiridos a lo largo del bachillerato. Aun así, en un mundo dinámico y cambiante, globalizado y cada vez más interconectado, esta concepción basada en la memorización y la reproducción de contenidos es claramente insuficiente e ineficiente.

Es aquí donde toma relevancia la necesidad de transformar las PAU para hacerlas realmente competenciales. Quien firma este artículo estuvo dieciséis años al frente de la materia de Biología en Catalunya, donde profundizó en la transformación de las pruebas de esta materia para que fueran competenciales desde el inicio, un camino que otros también fueron adoptando. Ahora la nueva ley, que en parte ha cogido los modelos que quien también firma este artículo contribuyó a desarrollar en un proyecto promovido por la Direcció General d'Ordenació Curricular hace un par de años, obliga en un cierto porcentaje, lo cual ha despertado temores y críticas, pero también grandes esperanzas de transformación.

Para entender el motivo de esta transformación hay que aclarar qué quiere decir que una prueba sea competencial. La educación basada en competencias no se centra únicamente en los conocimientos teóricos, que siguen siendo necesarios, sino en la capacidad de ponerlos en práctica para resolver problemas reales, comunicarse de manera eficaz, trabajar en equipo, pensar de forma crítica, reflexiva y creativa, y adaptarse de forma flexible a nuevos contextos, al mismo tiempo que se saben generar nuevas oportunidades. Las competencias no solo implican saber, sino también saber hacer, saber ser y saber pensar. Unas PAU competenciales tendrían que evaluar la capacidad del alumnado para aplicar el conocimiento adquirido de manera significativa y útil, asumiendo de forma empoderada estas aplicaciones.

Este cambio de paradigma no es nuevo. Varios sistemas educativos europeos ya hace años que avanzan hacia modelos de evaluación competencial como herramienta para preparar a los jóvenes para un futuro laboral, social y personal más complejo, un cambio que viene avalado e impulsado por la Unión Europea. En este sentido, las PAU no se tendrían que interpretar como una barrera para el acceso a estudios superiores, sino como una oportunidad para medir aquello que realmente importa: que el estudiantado haya adquirido las herramientas conceptuales, factuales, personales, emocionales y sociales para continuar aprendiendo a lo largo de la vida y para contribuir también a una sociedad que nos es común.

Los cambios pueden atemorizar y este cambio no es menor. Aquí radica la importancia de que los responsables de las materias y sus equipos de trabajo, y en general todos los docentes implicados, sepan ajustar no solo las cuestiones que plantean sino también las puntuaciones que otorgan a unos cerebros y unas mentes de 17 o 18 años, transmitiendo la sensación, que tiene que ser muy real, de que esta nueva tipología de prueba no viene a perjudicarles, sino todo lo contrario, a favorecer su futuro.