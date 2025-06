Las dos lecciones de Luis Enrique

Ousmane Dembélé y Luis Enrique, durante el entrenamiento del PSG previo a su partido contra el Arsenal. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales. Dembélé, el jugador que se hizo famoso en el Barça por las lesiones y la falta de implicación, espera agazapado a que el Inter ponga el balón en juego. Su mirada es desesperada, parece que le va la vida en ello. Cuando el balón se pone en movimiento, el extremo francés sale disparado detrás de él. Esa imagen sintetiza mejor que ninguna al nuevo rey de Europa, un conjunto de autor. El de Luis Enrique. Hasta la temporada pasada, el equipo trabajaba para Mbappé y ahora todos trabajan para el equipo. Y el entrenador es el tipo más feliz del mundo por ello. Al asturiano siempre le ha gustado manejar vestuarios sin estridencias, sin líderes claros. Las estrellas le molestan. Para eso está él, que no tiene miedo a los focos ni a las críticas. Y, claro, pide el balón de oro para Dembélé por su humildad, porque además de ser muy bueno con el balón presiona más que nadie. Quiere apuntarse el éxito de su recuperación: es una estrella que trabaja. Ese es el mensaje.

En el Barça llegó a sentar a Messi en San Sebastián. A él, a Neymar y a Dani Alves. Fue un bombazo. Tuvo que intervenir Bartomeu para explicarle que con Messi no se jugaba, que era patrimonio del club. Desde aquel día, Leo decidía cuándo jugaba y cuándo no. Incluso se negaba a salir del campo aunque Luis Enrique se lo pidiese. Así ganó la última Champions del Barça con Messi, Neymar y Suárez. Luis aprendió una lección, la de que con las estrellas no se juega. Pero también extrajo otra conclusión: es mucho mejor si la estrella es él. Lo llevó al extremo en la selección. Llegó a tal punto de estrellato que se creyó streamer. Eso no era lo malo, lo peor es que no veía los partidos que se estaban jugando y alardeaba de ello ante su audiencia. Al final se fue de vacío en la selección y Luis de la Fuente sí se coronó campeón. Luego está lo de la guerra contra la prensa, algo que viene de lejos y que a veces le ha despistado del foco. Incluso después de ganar la Champions tuvo tiempo para lanzarle zascas a Álvaro Benito y Susana Guasch. Así es Luis Enrique. Un líder, un agitador y un fantástico entrenador. Esta Champions sin Mbappé tiene mucho valor. Luis ya es el rey de París... y el de Catar. Enhorabuena.