Sí al IVA del 21%

El domingo escribí sobre la crisis de la vivienda. Pero hay un asunto importante y complejo -los pisos turísticos- que nadie sabe cómo arreglar -tampoco es fácil-, pero al que se culpabiliza de todo y sirve como excusa.

La muy superada ministra de la vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho: “estamos en una situación de emergencia por el alquiler turístico”. No, la emergencia se debe a que ha explosionado la demanda de vivienda -por la inmigración, las viviendas unipersonales y los pisos turísticos- y en cambio su oferta se está reduciendo. Y la ley de la vivienda de 2023 no es la solución e incluso puede agravar las cosas.

Cada vez hay más viajeros que, por múltiples causas, recurren al piso turístico. Es un fenómeno universal y como somos la primera potencia turística lo sufrimos más. Los pisos turísticos no van a desaparecer, pero es cierto que agravan la crisis de la vivienda, desnaturalizan las ciudades y generan tensión social. Según la ministra, muchos son ilegales. Puede que sea así, pero entonces hay que aplicar la ley. De la misma forma que el ayuntamiento de Barcelona ha cerrado y precintado restaurantes que, según los inspectores, incumplían las normas, se deberían clausurar esos pisos. Pero, aun sin los ilegales, el problema continuaría porque la gente viaja más y muchos turistas -según cómo, la duración de la estancia y si van con niños- prefieren el piso turístico al hotel. Muchos españoles también alquilan un apartamento para sus vacaciones.

¿Cómo rebajar el problema? Exigir un mayor consenso en las comunidades de propietarios parece elemental. ¿Permitirlos solo en edificios a ellos destinados? No parece fácil de implementar.

El Gobierno, que sabe que estos pisos agravan la crisis de la vivienda y crean tensiones sociales, propone ahora una medida que no es la solución pero que podría moderar el problema. Subir el IVA del 10% que paga la hostelería al IVA normal del 21% a los pisos turísticos. Sería limitar la ventaja a los hoteles que no interfieren en la vivienda y crean menos tensión social. Pasar de un IVA del 10% al 21% podría bajar algo la demanda, promovería el turismo de más capacidad, dificultaría la loca expansión actual y permitiría recaudar más. Siempre, claro, que se acabara con los ilegales que no pagan ningún IVA.

Pero para hacer aprobar en el Congreso esta simple medida el Gobierno ha cedido a las exigencias de parte de sus socios (de izquierdas) de subir el impuesto de sociedades a las socimis para castigar al capitalismo, pero esto enfría a sus socios de centro, que tienen presiones para no subir el IVA a los turísticos porque sus propietarios -tiene su lógica- están en contra.

Corolario, algo tan simple y elemental como subir el IVA a los pisos turísticos es posible que no se llegue a aprobar nunca. Pero, mientras, incapaces de poner el parche, se podrá seguir reclamando algo más sonoro, pero imposible y que va contra el signo de los tiempos: prohibir los pisos turísticos. Un nuevo brindis al sol.