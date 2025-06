La automoción, y no hablamos de coches

Feijóo: "Vale más la pena tener dignidad y no tener gobierno"

La tendencia de Feijóo a meterse goles en propia puerta es uno de aquellos fenómenos políticos que merecerían atención en alguna facultad, no se sabe si de ciencias políticas o de psicología. Si bien el hombre se esfuerza mucho e intenta una y otra vez dar una imagen de seriedad, está tan atrapado por la telaraña espesa del PP del Madrid del poder, que solo hace movimientos desesperados que, lejos de liberarlo, lo atrapan todavía más.

La última ha sido esta fantasmada de amenazar con una moción de censura en el momento más imposible para conseguirla. Pablo Fernández, de Podemos, los ha enviado a Barrio Sésamo para que aprendan a leer, y los memes se han acumulado para alegría de los amantes del humor. ¿A quién se le ocurre intentar plantear una moción de censura, que invariablemente necesita sumar diputados más allá del binomio con Vox, el día después de haber hecho una cruzada indigna en Europa en contra del catalán, el euskera y el gallego? ¿Cómo podía imaginar que los votos del PNV y de Junts, que antes ya eran muy imposibles a causa de Vox, serían planteables después de haber desprestigiado al idioma que hablamos millones de personas? Es como un gran chiste, tan malo que da risa, pero no precisamente por la inteligencia del juego humorístico, sino por el nivel de estupidez.

Esta es la cosa. El PP intenta hacer ver que es una alternativa al gobierno del PSOE, pero dado que no puede tener la mayoría absoluta necesita pasar por la aritmética parlamentaria, que acostumbra a ser muy puñetera, como bien sabe Pedro Sánchez, y esto implica a vascos y catalanes. Además, Feijóo se esfuerza en hacer creer que puede dominar el espacio central ideológico, y cualquier idea de teléfono rojo con los partidos nacionalistas le resulta útil. Pero también necesita afianzar los votos de Vox y por eso hay que alimentar el estómago voraz de la extrema derecha, que en materia de naciones y lenguas nunca tiene suficiente. Y es aquí donde el experimento le estalla por todas las costuras porque, cuanto más cerca de Vox, más lejos de alianzas razonables y de centralidades ideológicas.

El caso del catalán, el vasco y el gallego es de traca. ¿Cómo es posible que un partido quiera gobernar un Estado y hacerlo atacando, desprestigiando y dañando a las lenguas que hablan millones de las personas a las que quiere gobernar? No es que el PP haya votado en contra de usar el catalán en Europa, es que ha presionado de manera indecente a algunos estados, ha forzado al grupo popular europeo e incluso el mismo Feijóo ha llamado personalmente a algunos líderes para frenar la iniciativa. Lo ha hecho para contentar a Vox y no dar un mérito al PSOE, pero al hacerlo ha conseguido reforzar las alianzas que Sánchez tiene para poder gobernar. Los puentes que Feijóo ha quemado con su ofensiva contra el catalán, el vasco y el gallego son innumerables.

Y entonces, incomprensiblemente llega y plantea la moción que, visto el panorama, es una auténtica automoción, sin la derivada automovilística. Al contrario, es un automóvil que derrapa. Y no solo en temas tan sensibles como las lenguas, porque la bofetada que espetará el TC a las tesis del PP, si se confirma el texto sobre la amnistía que se ha filtrado, será monumental. El alto tribunal no solo considera la ley totalmente constitucional, sino que desmonta, tesis tras tesis, las objeciones del PP que ha usado como munición durante estos últimos meses: la Constitución no impide la amnistía; los motivos para plantearla son válidos; no vulnera la igualdad ante la ley; no afecta a la separación de poderes; no es un indulto generalizado; y no despenaliza los delitos. Ahora quedan otros recursos por resolver, como el de la malversación, pero en primera instancia el TC ha fusilado todo el argumentario que el PP (y los 'proxies' judiciales) utilizaba para cargarse la amnistía. ¿Ahora qué hará? ¿No creer en el TC, al que tan a menudo llama y utiliza? ¿Cargarse la Constitución? ¿Convertirse en un partido antisistema? De hecho, hace méritos, si continúa su deriva hacia Vox.

En todo caso, dos cosas quedan claras: una, que Feijóo tiene un insólito sentido de la oportunidad a la hora de plantear mociones de censura: acaban con efecto 'boomerang'. Y dos, que ha abandonado toda esperanza de centralidad, decidido a dejarse abrazar definitivamente por el oso de Vox.