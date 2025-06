Terry Eagleton, crítico cultural: "Defender los principios de la democracia se ha vuelto un acto radical"

Terry Eagleton, en Barcelona. / RICARD CUGAT

Siempre ha sido un grano en el trasero del establishment británico (Carlos de Inglaterra recomendó evitar al "terrible Terry Eagleton"). Como sea, está considerado como uno de los críticos de la cultura más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, con recordadas clases en las universidades de Oxford y Manchester y una cuarentena de títulos cargados de erudición y sentido del humor. Entre ellos, 'Por qué Marx tenía razón' (2011), que Tigre de Paper acaba de publicar en catalán.

¿El rey inglés sigue pensando que hay que evitarle?

Nuestros puntos de vista sobre, digamos Shakespeare y la lengua inglesa, son distintos. Aunque, dadas las circunstancias, no creo que pierda mucho el tiempo pensando en mí.

¿Qué les irrita más a sus detractores?

Al establishment no le gustan demasiado las críticas de izquierda. Y eso va a empeorar con los ataques de Trump a la universidad y a las humanidades. En cierto modo, no tienen cabida en un capitalismo avanzado muy filisteo. Las universidades, tradicionalmente algo separadas del resto de la sociedad, realizaban una función crítica, pero ya no están a una distancia operativa. Lo que ahora está en peligro, creo, es la posibilidad misma de la crítica.

Mal encaje para su labor, entonces.

El movimiento global hacia la derecha sugiere que el sistema tiene problemas. Idealmente, el sistema capitalista querría coexistir con la democracia liberal porque es algo que la gente aprecia y respeta, pero si se ve forzado por una crisis, se vuelve más agresivo y ataca al movimiento obrero y a las libertades civiles. Creo que es donde estamos. Defender los principios de la democracia se ha vuelto un acto radical. Pero la historia no se detiene. Cuando le preguntaron al primer ministro Harold McMillan cuál era el mayor desafío para un estadista, respondió: "Los acontecimientos, muchacho, los acontecimientos".

No es optimista, pero dice tener esperanza.

Ser optimista no es más importante que ser pelirrojo. Es algo puramente temperamental. Lo difícil es la esperanza. Escribí en un libro sobre lo que llamo 'esperanza trágica', la que surge después de haberse enfrentado el sufrimiento y la falta de sentido. Hay mucho de eso en Shakespeare y Sófocles. Hay esperanza en creer que la vida puede surgir de la muerte. El año que viene publicaré un libro sobre esto, y podría ser el último.

Después de 40 títulos, es difícil de creer.

Nadie me cree, hasta que sabe que va sobre la muerte. Tengo 82 años y sería un final adecuado para mi carrera. Estoy explorando temas como el sufrimiento y la trascendencia.

Volviendo a la esperanza. ¿En qué la deposita?

En ver un mundo donde haya suficiente justicia, amistad, igualdad y diálogo, y en que nos demos cuenta de que incluso una cantidad modesta de justicia o de, digamos, libertad comunitaria requieren una transfiguración radical. En realidad, una diferencia profunda entre la izquierda y la derecha es que la izquierda piensa que las cosas están muy mal. Y la solución es una cuestión de estrategia. Pero yo no propongo cuál debe ser la agenda para las próximas semanas. Solo soy un intelectual.

Un intelectual que mezcla materialismo y cristianismo. ¿La religión no era el opio del pueblo?

La gente no recuerda la frase completa de Marx: "La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón y el alma de condiciones sin alma. Es el opio del pueblo".

Matiz anotado.

El cristianismo es, en cierto modo, una forma de materialismo. Trata del darle un vaso de agua o algo de comida a la gente, nada que ver con una vía de escape espiritual. Y trata de un hombre que fue ejecutado por el poder imperial por decir la verdad. Yo veo el cristianismo como una fuerza radical. Por eso, a pesar de los horrores de la iglesia, siempre me he mantenido fiel a ese aspecto de mi educación.

Llegó a tener un pie en el sacerdocio.

Mi madre, una irlandesa católica, quería que fuera sacerdote. Me metió en un seminario y me escapé porque quería ser lo que soy ahora, que no es tan diferente a ser sacerdote. [Ríe] Soy predicador y bondadoso. Al final, ella consiguió lo que quería.

¿Y usted qué diría que es?

A veces soy marxista porque soy cristiano. Hay ciertos compromisos que van directo al corazón del ser, de modo que sin ellos no sería quien soy.

Tampoco sin el sentido del humor.

Mis cuatro abuelos eran irlandeses, y los irlandeses son conocidos por ser ingeniosos, en parte porque su historia fue tan terrible que necesitaron algo para superarla. En los campos de concentración la gente bromeaba. El humor es una forma de trascendencia. Y como profesor, no puedo imaginar otra mejor forma de comunicación con los alumnos.