España, ni fango, ni mafia

La polarización, y en parte también una cierta idea del periodismo (good news, no news), están en la base del auge del populismo en los sistemas políticos occidentales que los conduce a la llamada democracia iliberal. Y esta no es otra cosa que desgajar la democracia representativa del resto de atributos de la Ilustración: la ciencia como base de la verdad y la educación como fundamento de la convivencia. La democracia es incompatible con el terraplanismo de igual manera que el libre mercado es incompatible con las autocracias, por mucho que se empeñe Trump en lo contrario. La polarización conduce inexorablemente a la crispación y a devaluar la imagen de España, en el exterior, y en el interior, especialmente en el interior. Un repaso a nuestra edición de hoy les permitirá comprobar que España no está atrapada entre el fango que denuncia el Gobierno y la mafia que señala la oposición. Hay fango, claro que sí. Hay tramas político-mediáticas que tratan de controlar el Estado o de hacerlo ver, también. Pero ninguno de los dos elementos es dominante en la vida cotidiana de los españoles. Y cuanto más nos alejamos del Madrid venezolano, y de algunos reductos de la Barcelona decadente, menos circulan estas ideas.

De la mano del resto de diarios de Prensa Ibérica, explicamos hoy las necesidades que querrían plantear las comunidades autónomas al presidente del Gobierno si la conferencia del próximo viernes no se celebrara en ese ambiente enrarecido entre el fango y la mafia. Decía el famoso informe McBride de la Unesco que uno de los dramas de la guerra fría es que las noticias no circulaban horizontalmente entre los países del sur, sino que se informaban de lo que ocurría a sus vecinos a través de las metrópolis. Afortunadamente, la libertad de información y la digitalización han mitigado esa tendencia, pero algo así ocurre en los estados de opinión y en las informaciones en España y lo que saben unos españoles de sus vecinos pasa por el filtro sesgado de la polarización madrileña. Del fango y la mafia. Desde aquí, rompemos esa tendencia.