Cumbre de presidentes o campo de batalla

Hay muchos asuntos que tratar en la cumbre de presidentes autonómicos que se celebra la próxima semana en Barcelona. Cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía como la vivienda, la calidad de la atención sanitaria y de la educación, cuyas competencias están transferidas a las comunidades. Existe un problema, o al menos así lo parece tras el apagón de hace un mes, con el sistema eléctrico, y está, desde luego, la necesaria reforma de la financiación autonómica, para equilibrar y dotar de más medios a las comunidades, y que parece tan difícil de aprobar como esos presupuestos generales que ni siquiera se presentan a debate en el Congreso. Estas son solo algunas de las cuestiones que, de forma serena y sensata, deberían debatir y tratar de solucionar los presidentes autonómicos en coordinación con el Gobierno central.

No parece, sin embargo, que la discusión en el encuentro de presidentes vaya a ser pacífica ni, por tanto, productiva. No está claro siquiera que vaya a haber acuerdo sobre qué temas priorizar. Están en plena contienda política. En el PSOE, con la sombra del caso Leire Díez, y en la sede del PP desempolvando el argumentario que utilizó Aznar para desalojar a Felipe González de la Moncloa, con aquel “váyase usted, señor González”, convertido por Núñez Feijóo en “váyase, váyase ya” contra Pedro Sánchez, al que no le llama señor ni para tratar de echarle. La cumbre de presidentes será el viernes, y el PP ha convocado una manifestación para dos días después con la intención de forzar la renuncia del presidente del Gobierno. El lema, “Mafia o democracia”, ¡ahí es nada! Aquel señor X de González se ha traducido ahora por “el capo” para definir a Sánchez. Claro que usar X en este momento le podría causar al líder popular algún problema con Elon Musk, propietario de todas las equis significativas del mundo, incluido su hijo de cinco años.

Un diario conservador de Madrid informaba en su edición digital del viernes de la amenaza de Isabel Díaz Ayuso de boicotear “la conferencia de presidentes de Sánchez”. Es una manera de quitarle institucionalidad a la reunión y dejarla en una ocurrencia de Sánchez, convocada para la foto y para tapar la corrupción, según dice la presidenta madrileña. Pero la conferencia de presidentes no es de Sánchez, es un órgano institucional en el que el Gobierno central y los autonómicos abordan problemas que deben resolver juntos y con el respeto institucional que merecen las responsabilidades que todos ellos tienen con la ciudadanía. Incluso para que los ejecutivos de las comunidades puedan aliviar su gestión de la falta de financiación o de orientación clara. Porque una cosa es que Feijóo tenga prisa por desbancar a Sánchez, que está más que dispuesto a resistir, y otra que para lograrlo fuerce a los presidentes autonómicos del PP, once frente a cuatro socialistas, a convertir la reunión de Barcelona en un campo de batalla. Una idea que sí le ronda a Ayuso por la cabeza. Hacerlo sería una irresponsabilidad grave, que Gobierno y PP tienen que ser capaces de evitar. Por el bien de todos.