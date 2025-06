¿Cuántos años debe mandar el gobernador?

¿Cuánto debe durar el mandato del gobernador del Banco de España? ¿seis años no renovables, como en la actualidad? ¿cuatro años, renovables, como en la Reserva Federal? ¿ocho años, no renovables, como en el BCE? ¿otra fórmula diferente?.

Esta es una de las cuestiones que, con toda probabilidad, estará siendo objeto de estudio por parte del grupo interno creado por el gobernador, José Luis Escrivá, para trabajar, de forma independiente, en una propuesta de reforma de la Ley de Autonomía del Banco de España. Según lo previsto, esta propuesta, después de pasar por el Consejo de Gobierno del Banco de España a finales de junio o principios de julio, será remitida al Gobierno y el Congreso de los Diputados para una posible reforma de la institución orientada a aumentar su independencia.

El anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, se mostró partidario de alagar de seis a ocho años el mandato asociado al cargo -el mismo plazo que rige en el BCE-, dejando claro que esa ampliación no le afectaría a él, sino a sus sucesores. Ahora, la posibilidad de una propuesta para alargar el mandato del gobernador, adelantada por 'El Economista', ya ha empezado a dar pábulo a especulaciones sobre el propósito de Escrivá de prolongar su estancia en el palacio de Cibeles.

Lo cierto es que siempre que se ha preguntado a Escrivá por la duración del mandato, el gobernador ha venido a decir que el número de años es secundario. Como también decía De Cos, Escrivá subraya que lo importante es que la duración esté desacompasada del ciclo electoral de cuatro años (como, de hecho, ya sucede con el actual periodo de seis años) y que es preferible que el mandato no sea renovable (para no interferir en la independencia del cargo). Además, coincide con su antecesor al señalar que cualquier reforma sobre la duración del mandato que se produjera ahora no debería afectarle a él, sino a sus sucesores. Son tres criterios prudentes para una posible reforma que, llegado el caso, no deberían olvidar ni el propio Escrivá, ni el Gobierno, ni el Parlamento.