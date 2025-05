La noche más solidaria recuerda a Isak Andic

La Gala benéfica de la Fundación FERO es cada año un éxito. Fue este lunes en las Reales Atarazanas y congregó a más de 800 personas solidarias y dispuestas a colaborar para la lucha contra el cáncer. Siempre resulta interesante escuchar las palabras de la presidenta, Silvia Garriga, que abrió el acto. En esta ocasión, además, fue especialmente emotivo el discurso de su hija, Clara. Sus palabras recordando a su padre, el oncólogo Josep Baselga, emocionaron a todos los allí presentes.

Emocionó tanto como el merecido homenaje que se realizó a otra persona muy estimada y que ya no está entre nosotros. Me refiero a Isak Andic. El presidente de Mango colaboró siempre de manera generosa con la Fundación. Andic era una persona comprometida, cercana y que no tenía un "no" para nadie. Su amigo y presidente de Planeta, Pepe Chehueras, le dedicó unas sentidas palabras tras un conmovedor vídeo que provocó que todos los presentes le dedicaran un sentido y largo aplauso.

Maria Makaya, Ferràn Rodés, Sol Daurella, Carles Vilarrubí, Marian Puig, Jordi Puig, Natalia Martí, Rosa Figuls o Mireia Tomás, así como la presentadora Helena García Melero, reflejaban en sus caras la emoción del momento. Asistieron también otros periodistas como Gloria Serra, Jorge Fernández o Helena Resano, o los reconocidos doctores Josep Tabernero y Antonio Lazy.

En el acto se recaudaron 400.000 euros, que representan una ayuda imprescindible para poder entregar cada año cinco becas dotadas de 80.000 euros cada una. Desde su creación en el 2001, la Fundación FERO ha aportado más de 30 millones de euros repartidos entre un centenar de proyectos de investigación en cáncer. Sin duda, una labor excelente que se refleja en esta cena solidaria que cada año reúne a más personas.

Catorce mujeres triunfadoras y un libro

Cuando Ana Fernández participa o se involucra en un proyecto es un éxito seguro. Hace unos días, me contó que era una de las protagonistas del libro ‘Ellas triunfan' (Zanilo Editorial), que ha escrito la periodista Judith Martínez y que cuenta con fotografías de Elisabeth Serra. El libro consiste en el retrato personal de 14 empresarias del siglo XXI. Pues sí, tenía razón. Visto lo sucedido este miércoles por la tarde en la presentación del libro, ya podemos decir que será un enorme éxito.

Las protagonistas de este elaborado y cuidado proyecto son la pionera del 'fitness' femenino y fundadora del club Iradier, Rosa Carcas, la cofundadora de Top Doctors, Lorena Bassas, la cirujana plástica Cristina Brasó, la directora creativa de La Troop y anteriormente citada, Ana Fernández, María José Gómez de Luzio -la fantástica tienda de decoración donde se realizó la presentación-, el alma del grupo Isabella’s, Isabella Heseltine, Drolma Lizcano, que está al frente de Alquvimia, Cristina Mestre de Dfine Clinic, la fundadora de Blauceldona, Silvia Oliete, la referente del cátering de lujo Le Chef, Laura Pi, Montse Planella, que posee una exitosa y diversa trayectoria, la farmacéutica y fundadora de la Fundación Rovira, Celia Rovira, la impulsora de Todo Uñas, Sylvia Ribas, y la creadora de PDPAOLA, Paola Sasplugas. Pues sí, catorce mujeres triunfadoras, en sectores muy distintos, que explican en el libro sus historias personales y profesionales, y que va ilustrado con unas fantásticas fotografías.

Las 14 mujeres protagonista del libro ‘Ellas triunfan’, en la presentación en la tienda Luzio / .

El número de asistentes fue tan espectacular como el nivel de las presentes. Media Barcelona quiso estar en la tienda de la zona alta, Lucio. Eso sí, había muchas más mujeres que hombres. Desde Xuan Lang, Elsa Anka, Reyes Ventós, Maite de Obes, Claudia Vives-Fierro, Carol Pagès, Cristina Cabañas, Maica Jauregui, Chantall Mulls o Rosa Mairal de Rabat, y así hasta más de 150.

Al final, corrió el tequila gracias a la colaboración especial de Clase Azul México, la firma de alta gama reconocida por sus tequilas artesanales y su compromiso con el arte popular mexicano. En concreto, se degusto el emblemático Clase Azul Tequila Reposado, gracias a la gentileza de Mónica Homedes, que gestiona esta marca mexicana. Por cierto, el tequila se acabó…

Lo dicho, que fue una tarde noche redonda. Ahora, las protagonistas del libro ya se han citado para poder disfrutar en una cena más tranquila las catorce juntas. Hasta este miércoles nunca habían coincidido todas, debido a sus repletas agendas. Pues eso, que ellas triunfan.