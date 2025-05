Como si se tratara de una boda, ya sé qué haré un día de mayo del año que viene (si no pasa nada, claro, en los próximos 365 días). Iré a ver a El último de la fila al Estadi Olímpic Lluís Companys. Ya lo dice el refranero: mujer prevenida vale por dos. Hice una hora cola virtual, más 25 minutos de espera en la cuenta atrás. En medio, una reunión. Pero tengo mis entradas y me hace mucha ilusión, aunque después, ante tanto éxito, anunciaron un segundo concierto así que no hacía falta tanto estrés. Me consuela mi anticipación en este caso porque ya ha llegado la época del año en que todo el mundo te pregunta: ¿qué hacéis por vacaciones? Siempre, siempre, la pregunta arrastra un satisfecho "nosotros ya lo tenemos todo" y de un vacío en mi estómago: pues ni idea, he llegado a final de mayo derrapando y no lo he pensado.

El trocito de espacio que me quedaba lo he dedicado a organizar los casals, colonias, campus y 'stage' de mi hija en julio. Después, la playa, el pueblo, pienso. La parra y el grillo, y su cobijo. Lo de siempre. No hacer nada, no aspiro a más. Claro, te dicen, porque a estas alturas del año ya todo está lleno y carísimo. El excel del ocio. Hay que organizarse y que te organicen, si no está en el calendario no existe: preparados para el embarque, grupos 1, 2 y 3 en el vuelo de las 6 de la mañana. Se lamenta con sueño el último de la fila del grupo 3: va a la cola del avión y no le va a quedar sitio para poner la maleta que no ha querido facturar, la van a bajar a bodega y va a tener que esperar a que salga después. Lucha de clases. En el hotel, hora de entrada a las 15.00 y hora de salida a las 10.00. Desayuno no incluido, 17 euros. Busque, compare y si encuentra algo mejor resérvelo sin pestañear porque esta oferta termina en nueve minutos y quince, catorce, trece segundos.

Pero sé que un día de mayo del año que viene tengo un concierto y me he puesto una alarma una semana antes para no olvidarme, no vaya a ser que después de todo se me pase. Mujer prevenida. Entrada de pista y canciones de otro mundo de dos tipos buenos, lejos de las leyes de los hombres del rock. Y dentro de un tiempo enseñaremos fotos a contraluz. Credenciales de posesión, qué tontería!