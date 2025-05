Un partido de los 'woketrotters'

Torch George en un partido con los Harlem Globetrotters.

Uno va a ver a los Harlem Globetrotters y se encuentra a los Harlem Woketrotters, el signo de los tiempos ya no respeta nada. Por no ofender, no visten siquiera la famosa equipación con los colores de la bandera USA, no sea que alguien los asocie al imperialismo, aunque también podría ser que Trump les haya prohibido usarla, un presidente que arremete contra Harvard puede tomarla por el mismo motivo -ninguno- con un montón de negros que juegan al baloncesto, el caso es demostrar quién manda aquí. Sin barras ni estrellas, por tanto, pero con una chica y un enano en la plantilla por aquello de la inclusividad, se presentaron a jugar contra los Generals, cuyo papel en esta vida es no solo dejarse ganar, sino ser objeto de mofa por parte del contrario, lo mismo que el Real Madrid en esta pasada temporada jugando contra el Barça. Tiempo atrás, el rival que se llevaban consigo por el mundo los Globetrotters para reírse de ellos, estaba formado por jugadores blancos (hablo ahora de piel, no de camiseta). Supongo que hoy en día eso se tomaría como una “guerra de razas”, así que para evitar que alguien se sienta ofendido –o que quiera seguir la guerra más allá de la cancha-, se ha optado porque los jugadores del equipo rival sean también negros. Los Generals, por tanto, son un equipo de negros que hacen el papel de gilipollas y son constantemente burlados y humillados por los Globetrotters, de lo que se deduce que burlarse de los negros está feo, salvo si el que se burla es también negro, que entonces es muy divertido.

La chica y el enano, muy en su papel, gracias, que es el de demostrar que, como supongo que dijo alguna vez Paulo Coelho, los límites se los pone uno mismo. La chica encestando cuando le dejan -y el contrario siempre deja- y el enano pasando con el balón entre las piernas de los jugadores rivales, que esa es la función de un enano en los Globetrotters, si hubiera nacido en España sería de la cuadrilla del Bombero Torero. La gente se ríe de sus tonterías, pero como además de enano, es negro, se ríe sin mala fe. Sería bueno saber si además es gay, con lo que reuniría en su escaso cuerpo tres méritos de la era 'woke' -por raza, discapacidad y orientación sexual- que le servirían para salir a hombros tras el partido, al fin y al cabo, todos somos enanos a hombros de gigantes, dijo no sé quién. Algún homosexual debe de haber en el quinteto titular, seguro, pero como no se distingue de los demás, nos quedamos sin aplaudir su sexualidad, que es lo que todos quisiéramos hacer en un partido 'woke'. Tampoco veo ningún jugador trans, cosa rara. Igual está lesionado. O lesionada.

El partido -por llamarle al modo deportivo- es malo con ganas: montones de mates, ni un asomo de defensa por parte de nadie y, de vez en cuando, se ponen los Woketrotters a pasarse el balón unos a otros con rapidez para que los contrarios pongan cara de tontos mientras lo persiguen en vano. Qué risa. Y otra vez el enano pasando por entre las piernas de alguien. Y vuelta a empezar. Más que a los Globetrotters me parece estar viendo a Los Payasos de la Tele de mi infancia, 'La aventura: Gaby, Fofó y Miliki en el baloncesto'. Cuando menos lo esperemos esos negros, nos hacen cantar a todos La Gallina Turuleta en inglés, porque lo de sacar niños a la pista -de básquet o de circo, yo ya no sé- ya lo perpetran, lo cual hace desgraciadamente interminable el partido. Ernest, a sus quince años, a quien he convencido para que me acompañase -”ya verás cómo nos vamos a divertir”- no ejecuta ni un amago de sonrisa, más bien me mira con expresión apenada, como pensando a dónde me ha llevado mi padre, ese hombre está loco. Uno de los Globetrotters lleva durante el partido un micrófono en la camiseta, para que todos escuchemos sus berridos. Son en inglés, pero sé que grita “¿cómo están ustedeees?”.

Cuando, de niño, fui a ver un partido de los Globetrotters, no eran tan malos. O, si lo eran, mis ojos inocentes de entonces se negaron a verlo. Convertidos en los Woketrotters y haciendo el payaso, parecen dar la razón al protagonista -negro- de 'El vendido', de Paul Beatty -negro-, cuando afirma que los blancos jamás han tenido nada que decir a los negros, salvo “no quedan habitaciones”, “no has limpiado ahí” o “agarra ese rebote”.