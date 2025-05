Las gafas de Feijóo

Un día no tan lejano, que hoy nos parece el primer pleistoceno, el gallego Feijóo llegó a la capital con el aura todavía no corrompida de la moderación. Es todo menos un radical y puede llevar el PP a la reconquista del centro, nos decían entonces. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma, como decía Gil de Biedma, y aquel pretendido estadista se ha obligado o, mejor dicho, le han obligado, a adoptar un impostado papel de extremista. Quizás porque se esfumó la era Merkel y ahora son los tiempos de Trump, entre los conservadores del mundo ya no se llevan los tipos aburridos como aquel primer Feijóo, ahora molan mucho más las bufonadas. Quizás por esto el líder del PP exhibe desde hace un tiempo una nueva imagen sin gafas: alguien creyó que parecería más joven y en realidad solo parece más teatral. Esta semana dio un paso más en su escalada hacia el disparate forzado con otro llamamiento apocalíptico en contra de Pedro Sánchez, al que calificó de “capo de la mafia” en la misma rueda de prensa en la que habló de la “degradación de España” o de que la única gente “decente” es la que vota al PP. No les aburriré sobre el motivo de la comparecencia porque es lo de menos y es lo de siempre: la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, y una militante llamada Leire algo, convertida en el último objetivo de la histeria mediática madrileña.

Por supuesto que hay que exigir que el PSOE dé todas las explicaciones, pero esta vez el sujeto no es el causante del ruido sino el ruido mismo. O mejor dicho: el ruido como indicador de la profunda frustración que siente la derecha judicial, mediática y política central, que creyó que la legislatura sanchista duraría unos pocos días, y en cambio ve cómo el demonio Sánchez lleva ya siete años con sus noches en el poder. Y por mucho que Feijóo se quite las gafas y por mucho que hiperventilen todos los que lo arrastran hacia el fango, la explicación del por qué Sánchez sigue tranquilamente en su cargo es en realidad muy sencilla: el PP solo puede pactar con un partido, que además de franquista es tóxico, mientras el PSOE puede aliarse con todos los demás. El PP tiene un problema moral, porque ha atado su destino con ultras que le impiden tejer ninguna otra alianza, pero es sobre todo aritmético: simplemente no suma. Ni suma para gobernar ni suma para una moción de censura. Por eso, en la desesperación, agita la calle con palabras muy gordas, pero la realidad es maravillosamente tozuda. Y es que detrás de toda esta excitación estrictamente madrileña, se empieza a adivinar una creciente decepción con Feijóo. Este ayusismo sin Ayuso que practica el líder sin gafas les parece cada vez más estéril a los señores de las tinieblas que le mueven los hilos. Tantos asaltos fallidos a Ferraz hasta pueden terminar por incendiar la calle Génova. La política, en Madrid DF, es un lugar salvaje, efectivamente no apto para moderados.