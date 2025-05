CRISMHOM (Cristianas y Cristianos de Madrid Homosexuales) celebra una misa mensual en la iglesia de San Nicolás de Loyola, al norte de Madrid. / DAVID RAW

¿Cuánto sufrimiento estaría dispuesto/a a soportar por vivir según sus convicciones? ¿Cuánto le parece que sería tolerable padecer por su orientación sexual, su identidad de género, su color de piel o su religión? Parecen unas preguntas extrañas en el marco de una sociedad que defiende, al menos en su legislación, que ni las ideas ni las creencias pueden ser causa de discriminación. Sin embargo, ser “diferente”, salirse de la normatividad, ha sido y es una de las principales causas de discriminación y, por lo tanto, de sufrimiento. Cuando hace pocos días despedíamos al papa Francisco, uno de sus mensajes más recordados fue aquel de que en la Iglesia caben “todos, todos, todos”. Es evidente que este mensaje, por su simplicidad, fue comprendido por todo el mundo. Para algunas personas, se convirtió en una pequeña luz que iluminaba la larga noche oscura por la que transitan; para otras, se convirtió en una amenaza que ponía en cuestión un estado de las cosas en el que todo está claramente ordenado. Para unas, todos significaba ‘todos, todas’; para otras, todos significaba ‘algunos’.

A veces sorprende que la Iglesia se parezca tanto a lo que está fuera de ella. Uno/a siempre esperaría que “sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y paz para que todos —y todas— encuentren en ella un motivo para seguir esperando”, tal como rezamos. Sin embargo, podemos encontrar en ella tanta discriminación, tanto rechazo y tanta violencia como la que se puede encontrar afuera, en nuestras mismas sociedades. Se juzga que la Iglesia se intenta adaptar a este mundo para asegurarse notoriedad; sin embargo, no criticamos que en la Iglesia puedan aparecer las mismas dinámicas de exclusión que podemos encontrar fuera de ella.

El último cuaderno de Cristianisme i Justícia, Testimonios de un Dios que no extraña (nº 241), es un testimonio sincero y doloroso del sufrimiento y las dificultades padecidas por hermanos y hermanas nuestras que han querido vivir su fe, tal y como lo intentamos muchas otras personas. Sin embargo, por su orientación sexual o identidad de género han sufrido discriminación y rechazo en sus familias, entre sus amistades, en los lugares de trabajo, en el colegio y en la universidad. También, y para nuestra vergüenza, se han visto excluidas dentro de la Iglesia. A veces, la Iglesia y el mundo se parecen demasiado.

La palabra que más se repite en los testimonios recogidos en este cuaderno es miedo. El miedo aparece desde el inicio, desde el momento en el que las personas comienzan a descubrir que su deseo no se corresponde con lo que está socialmente pautado. Poco a poco, entran en un pánico atroz que les va paralizando. Cada testimonio narra un recorrido diferente, pero todos, en algún momento, vivieron en propia carne ese miedo. Además, junto al miedo, los diferentes testimonios nos comparten esa lucha, desigual, sufrida e incomprendida, por conservar su fe. La fe que se convierte en certeza de un amor que no pone condiciones, que no limita, que no somete, sino que ayuda a recuperar la dignidad perdida, la libertad y la esperanza.

La Iglesia ha sabido corregirse a través de la historia, no para hacer la fe más fácil o cómoda —el objetivo de la fe no es ser difícil—, sino para iluminar mejor el misterio de Dios. Hoy necesitamos superar una actitud de rechazo y prejuicio que es incompatible con el respeto y el reconocimiento que merecen las personas creyentes LGTBIQ+. Se lo debemos a ellas y se lo debemos a ese Misterio que quiere revelarse. Si la Iglesia cambia, tal vez podremos ayudar a que el mundo cambie también.