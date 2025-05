Riesgos nuevos a causa del desorden mundial

Donald Trump muestra el 2 de abril los aranceles que piensa imponer a las importaciones, bloqueada el miércoles por el Tribunal de Comercio Internacional.

El llamado por Donald Trump Día de la Liberación puede haberse convertido en su día del dolor de cabeza. El presidente anunció el 2 abril el establecimiento de los por él etiquetados como aranceles recíprocos; el Tribunal de Comercio Internacional (TCI), una instancia federal, sentenció el miércoles que la Casa Blanca se excedió en sus atribuciones al establecer recargos a las importaciones en aplicación de la Ley de Emergencia Económica de 1977. Dicho en pocas palabras, entienden los tres jueces que firman la resolución que Trump ha suplantado competencias que corresponden al Congreso y, en consecuencia, desactiva la guerra arancelaria entre el aplauso de los mercados, que ven cómo se desvanecen de momento algunas amenazas que se cernían sobre la economía internacional y de forma específica, sobre la estadounidense. Claro que la sentencia será recurrida y puede acabar en el Tribunal Supremo -mayoría conservadora de seis a tres-, pero el hecho de que el disenso se plantee en términos constitucionales abre no pocas incógnitas sobre cuál puede ser la decisión de la última instancia de recurso.

Un analista dijo en caliente, al poco de conocer el fallo del TCI, que Trump había hecho una chapuza con varias iniciativas tendentes a simular que se dan los supuestos para aplicar la ley de 1977. “El presidente quiso construir una realidad alternativa con las órdenes ejecutivas”, afirmó, y “es difícil que el Tribunal Supremo pase por alto ese detalle”. El TCI da la razón a varios recurrentes contra el castigo arancelario de Trump, pero no hace solo eso, sino que establece la vía del Congreso como la única que puede imponer un encarecimiento de las importaciones, asimismo recurrible. Sin adelantar acontecimientos, es lógico suponer que, por el momento, al presidente le ha salido el tiro por la culata.

“El escándalo de los aranceles en el tribunal debería inspirar a los socios comerciales a desafiar a Trump”, apunta el especialista Alan Beattie en el Financial Times. El altavoz de la City de Londres se refiere a las farragosas negociaciones en curso, entre ellas las de la Unión Europea con Estados Unidos, para atemperar los efectos de la andanada arancelaria. Por más complicado que sea hacer efectiva la marcha atrás de Trump, mientras no dicte una instancia superior un fallo en sentido contrario al del TCI, lo cierto es que ahora mismo está suspendida la aplicación práctica de los aranceles, y es más que dudosa la fundamentación legal del andamiaje que debía sostener el proteccionismo de Trump. Incluso pudiera darse muy bien el caso de que, obligada la Administración a levantar los sobrecostes arancelarios por tiempo indefinido, se diera un incremento de las llamadas por algún medio “importaciones oportunistas”.

El fallo socava sin duda la táctica exhibida hasta ahora por Trump: utilizar la amenaza arancelaria para negociar con terceros sobre asuntos que tienen poco o nada que ver con las reglas del comercio internacional. Al mismo tiempo, se consolida la impresión de que son los jueces los únicos capaces de afrontar con recursos y efectividad el desbarajuste en curso, tan cercano en algunos aspectos a la sensación de caos que cundió durante el primer mandato de Trump, confiados asuntos de complejidad extrema y repercusión global a personas inexpertas o imprevisibles, incluido el presidente, con un conocimiento francamente sumario de las convenciones y mecanismos distintivos del Estado de derecho. Se expande la atmósfera de improvisación e inconsistencia de entonces, agrandada ahora por una pretendida reordenación del comercio global y el maltrato a los aliados. La renuncia de Elon Musk de seguir en la brecha junto al presidente no hace más que subrayar esa acumulación de malas sensaciones, de que la guerra cultural abre frentes nuevos con riesgos ciertos a escala planetaria.

A la luz de algunos antecedentes históricos, la suspensión de los aranceles recíprocos por orden judicial puede atenuar el efecto pernicioso de un proteccionismo desatado. En la memoria de las mentes más lúcidas de la economía estadounidense permanece muy vivo el recuerdo de la ley Smoot-Hawley, que en 1930 subió los aranceles a las importaciones para proteger la agricultura y la industria de Estados Unidos y acabó agravando los efectos de la gran depresión de 1929. El nobel Paul Krugman recordaba en fecha reciente que, además, el aumento de los aranceles en 1930 se dio en un contexto de sobrecoste ya muy alto de las importaciones mientras que hoy la posibilidad de imponer aranceles del tenor de los manejados por Trump afectará, de concretarse, a intercambios comerciales con aranceles muy bajos las más de las veces.

Gana así terreno el desorden mundial, donde las certidumbres de antaño se desvanecen en un mar de profecías a cuál más inquietante. No solo por las largas y sangrientas crisis de Ucrania y Gaza, no solo por la arremetida de Donald Trump contra un templo de la cultura universal como la Universidad de Harvard, no solo por la proliferación de personajes pertrechados con una capacidad desmedida para la desfachatez, no solo por el crecimiento exponencial de las desigualdades, sino también y principalmente por la guerra abierta contra el Estado del bienestar y la cultura democrática, coincidente en el tiempo con la sacralización del beneficio exorbitante en ecosistemas como el de los milmillonarios que rodean a Trump. Gana así terreno la idea de que los vulnerables y los pobres de la Tierra que transitan por la periferia de la historia son culpables de su vulnerabilidad y de su pobreza, y allá ellos se las compongan con su vulnerabilidad y pobreza.

Hay en todo esto un poso de indecencia desmedida, de deshumanización de las víctimas, que los tribunales corrigen hasta donde pueden hacerlo, pero que requiere el acompañamiento de la parte de la sociedad que no votó a Trump, pero que con la victoria de este entró en una forma de letargo político, de aturdimiento que comparte el Partido Demócrata. Con el riesgo añadido de que se cumpla la idea expuesta en alguna ocasión por el profesor Bertrand Badie, de la prestigiosa Sciences Po de París: las grandes potencias suelen salir vencedoras de las batallas económicas. O lo que es lo mismo: el proteccionismo al galope de Trump puede ganar si nadie le detiene con una mezcla de persuasión, astucia y el argumentario de los expertos. El concurso de la Unión Europea en ese cometido es indispensable y radicalmente necesario.