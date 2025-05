Sijena: evitar un estropicio

Los expertos vinculan el estilo de estos murales con los mosaicos hechos por artistas bizantinos en la capilla palatina de Palermo o en la catedral de Monreal (Sicilia), y también con la miniatura inglesa de la época. / MNAC

El Tribunal Supremo acaba de resolver un recurso con el que en teoría finaliza el último de los contenciosos sobre las obras de arte procedentes de Aragón y depositadas en museos catalanes que se han arrastrado por los tribunales desde la segregación de las parroquias aragonesas de la diócesis de Lleida en 1995. El TS ha dictaminado finalmente que la propietaria legal de las pinturas es la congregación religiosa titular del monasterio y que, por lo tanto, debe cumplirse su voluntad, representada por el Gobierno de Aragón, de que las pinturas murales del cenobio se trasladen a la sala capitular de donde proceden.

Este conflicto ha incluido situaciones heterogéneas. Por una parte, las obras de arte del obispado de Lleida que la justicia refrendó que se repartieran igual que el resto del patrimonio material de la diócesis, sin considerar su grado de protección legal por la Generalitat y los criterios museológicos que defendían la integridad de la colección conservada en Lleida (siempre en conflicto con los que defienden aproximar los bienes culturales a su lugar de origen), pero sí las normas del derecho canónico que afectaban a los titulares de los bienes, las dos diócesis. Y la decisión se aplicó traumáticamente con la intervención de la Guardia Civil en pleno 155. Una situación distinta es la de las obras adquiridas por el MNAC procedentes del monasterio de Sijena, saqueado y abandonado tras la guerra civil.

En todos los casos se podrían haber buscado soluciones de propiedad y gestión compartida. Pero no ha sido posible. Acusar de expolio a las instituciones culturales y eclesiásticas catalanas que salvaron las obras de su destrucción, las conservaron e hicieron posible su exhibición y estudio no podía llevar a otra cosa que a una actuación defensiva y reivindicativa desde Catalunya. No entender desde Catalunya que, con la recuperación del autogobierno aragonés, el secular abandono de su patrimonio estaba dando paso a un proceso de revaloración, recuperación y reclamación de este fue también un error. Aunque el hecho de que demasiados veces ese aragonesismo se haya construido en confrontación con Catalunya (en este caso, poniendo más énfasis en los bienes conservados en Barcelona o Lleida que en Madrid) hacía, de nuevo, aún más difícil la entente.

En el caso de las pinturas de Sijena, el Tribunal Supremo ha dictaminado sobre la propiedad de las obras de arte. Y entiende que la comunidad religiosa en la que se habían integrado las últimas monjas de aquel monasterio y que traspasaron a la Generalitat en 1992 los bienes que ya estaban en depósito en el MNAC no podían demostrar sus derechos sobre las obras, y, en cambio, sí la congregación a la que la Iglesia reconoció en 2015 como titular de Sijena, aunque no es la que habita el monasterio. Una situación confusa en la que una parte ha podido jugar más hábilmente sus cartas.

Pero otra cosa es que esto, aunque la sentencia lo establezca, deba obligar a su traslado sin tener en cuenta criterios patrimoniales y solo la voluntad de su propietario. Y pese a las afirmaciones contrarias desde el Gobierno de Aragón, son demasiadas las opiniones de los expertos (desde la del fallecido restaurador de la capilla Sixtina a los expertos del MNAC que mejor conocen el estado de las pinturas) que sostienen que el arrancado de las frágiles pinturas podría destruirlas, que el traslado en su actual soporte no es posible y que su actual ubicación es la que mejor asegura su conservación. Mientras estas objeciones existan, y una opinión experta independiente dictamine qué puede hacerse y qué no, ejecutar la sentencia bajo el riesgo de destruir unas pinturas con un valor y significado tan relevante y obligar a quienes las han conservado a asumir ese riesgo sería irresponsable. Aunque desde el punto de vista de la propiedad ya no hay discusión posible, desde el punto de vista de la protección del patrimonio los gobiernos aragonés y catalán, y el Ministerio de Cultura, aún están a tiempo de hacer valer sus recientes votos de diálogo y entendimiento y evitar un estropicio.